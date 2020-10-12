«Все равно никто не поверит»: Наташа Королева после измены мужа огорошила признанием о количестве мужчин в ее жизни

Во второй серии интервью певица заявила, что не будет мстить супругу-изменщику и призналась в зависти Собчак, которая с легкостью меняет мужчин

Единственное интервью Наташи Королевой, которое она по старой дружбе дала Ксении Собчак, растянулось аж на две серии. Ответ любовнице Тарзана и всем злопыхателям, перемывавшим косточки звёздному семейству на федеральных каналах, занял несколько часов. Во второй серии интервью певица заявила, что не будет мстить супругу-изменщику и призналась в зависти Собчак, которая с легкостью меняет мужчин.

- Я смотрю на тебя и думаю: вот молодец, ни в чем себе не отказывает. А я другая, я так не могу, - рассказала Наташа Королева. - И я очень рада, что в моей жизни было только двое мужчин - Игорь Николаев и Серега. Хотя я не удивлюсь, если какой-нибудь центральный канал сейчас найдет кого-нибудь за деньги, кто расскажет о наших отношениях. И главное, что все в это поверят. А как не поверить? Мол, посмотри какая она - огонь! И чего она тут чешет про двух мужиков в жизни? Но я никого не буду убеждать, хотите - верьте, хотите - нет.

Для героини интервью Собчак по традиции приготовила и неудобные вопросы. Так, ведущая продемонстрировала певице видеозапись одного из разбитных выступлений Тарзана, где он изображает страсть со зрительницей прямо на сцене.

- Ревность? Да у меня ее давно нет, - ответила на это Королева. - Когда мы только начинали жить вместе, он задал мне вопрос: «Ты вообще понимаешь, на что ты идёшь? Моя профессия не каждой женщине понравится». И я сказала: «Да все нормально, не парься». Я знала, на что соглашаюсь.

Ещё одна провокационная тема - отпустила бы звезда мужа сниматься в фильмах для взрослых. Но это для Королевой оказалось уже чересчур.

- В 30 лет ещё ладно, а в 50 уже вряд ли, - отмела предположения артистка.

Между тем, сам Тарзан уверен, что его призвание вовсе не в голых танцах. Мол, гораздо важнее другой его уникальный навык - работать с энергией.

- Профессии стриптизер вообще не существует. Я по образованию инженер-энергетик, и работаю по специальности! - огорошил Собчак артист откровенного жанра.

Единственная тема, от которой супруги всячески пытались уйти - темная история с кражей бриллиантов. Певица обвинила любовницу мужа в присвоении ее драгоценностей на общую сумму 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, по которому совратившая Тарзана молодая актриса Анастасия Шульженко пока проходит в качестве свидетеля.

- Рассказывать об украшениях, пока идёт следствие, я не могу, - отмахнулась артистка от неприятной темы. - Но хочу заверить, что это не женская месть: кража действительно была.

Единственное, что уточнила звезда - из ее дома пропал набор из трёх предметов: серьги и кольцо с бриллиантами. Если вина любовницы будет доказана, ей грозит до 10 лет за решёткой.

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