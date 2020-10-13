Что мы точно знаем о COVID-19: доказанные наукой факты против популярных мифов

Фейков о коронавирусе уже едва ли не больше, чем достоверных научных данных о нем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Обновленные данные о том, как передается инфекция, сколько вирус живет на разных поверхностях, кто в группе риска и какие средства действительно спасают от болезни.

Фейков о коронавирусе уже едва ли не больше, чем достоверных научных данных о нем. Да и сами данные устаревают, уточняются и даже опровергаются новыми исследованиями. «КП» собрала наиболее важные научные факты и распространенные мифы о COVID-19, которые накопились к сегодняшнему дню. Этот материал, как навигатор, поможет вам ориентироваться в главных вопросах для защиты своего здоровья.

1. Где и как можно заразиться

НАУЧНЫЕ ФАКТЫ

Коронавирус передается:

- воздушно-капельным путем: при кашле, чихании, разговоре, пении больного человека — как правило, при дистанции меньше 1,5 - 2 м и контакте в течение 15 — 30 минут;

- воздушным путем: аэрозоль с частицами коронавируса может сохраняться в воздухе помещения до 3 часов;

- контактно-бытовым путем: жизнеспособный вирус сохраняется на поверхностях, куда попали капли слюны и слизи от зараженного человека, либо если он коснулся предметов инфицированными руками.

На разных поверхностях вирус «живет»:

- печатная бумага – менее 3 часов,

- металлы: медь – до 4 часов, сталь – до 3 суток,

- на банкнотах вирус активен до 4 дней,

- на коже человека – до 9 часов,

- древесина, картон – до 24 часов,

- использованные медицинские маски – до 14 дней.

По последним данным коронавирус может быть активен:

- на хлопковой ткани до 14 дней,

- на стекле и плотном пластике – до 28 дней.

! Чем выше температура окружающей среды и чем более пористая поверхность материала, тем меньше живет вирус.

МИФЫ

Коронавирусом нельзя заразиться: при укусах комаров и клещей (вирус переваривается у них в желудке). Мухи также не являются переносчиками коронавируса.

Антибиотики по показаниям могут назначаться тяжелым пациентам, в основном — находящимся в реанимации, на ИВЛ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Как защититься

НАУЧНЫЕ ФАКТЫ

Доказанные меры защиты:

- дистанция не менее 1,5 — 2 м;

- маски и респираторы: даже самые простые маски задерживают часть капель, на которых переносится вирус. За счет этого снижается вирусная нагрузка, меньше риск заражения и тяжелых осложнений. Самые надежные в условиях высокой заболеваемости в людных местах — респираторы класса защиты FFP 2 или FFP 3;

- дезинфекция рук, предметов (смартфон, кошелек) и магазинных покупок.

! Что точно работает для дезинфекции:

- мытье водой с мылом,

- спирт и антисептики с содержанием спирта не менее 65%,

- дезинфицирующие средства на основе хлора.

МИФЫ

Алкоголь, включая водку, уксус — их дезинфицирующие свойства для уничтожения коронавируса не доказаны.

3. Кто в группе риска

НАУЧНЫЕ ФАКТЫ

Болезни и состояния, при которых COVID-19 протекает тяжелее:

- сердечно-сосудистые заболевания

- онкология

- хронические болезни легких

- диабет

- заболевание почек и печени

- ожирение

! Беременные входят в группу, которая требует специального наблюдения. Влияние коронавируса на развивающийся плод и новорожденных продолжает изучаться. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что негативное влияние коронавируса на плод меньше, чем влияние эпидемического вируса гриппа, например.

! Дети: тяжесть течения болезни увеличивается с возрастом ребенка. Среди пациентов со сложным течением COVID-19 – дети ближе к пубертатному возрасту и старше. Однако у подростков 16 – 18 лет заболевание протекает не столь тяжело, как у взрослых и людей старшего возраста.

Доля летальных исходов растет с возрастом:

До 10 лет — 0,01% умерших

10-39 лет — 0,2%

40-49 лет — 0,4%

50-59 лет — 1,3%

60-69 лет — 3,6%

70-79 лет — 8%

80+ лет — 14,8%

4. Симптомы COVID-19

НАУЧНЫЕ ФАКТЫ

Частые симптомы:

Повышенная температура

Сухой кашель

Слабость

Затрудненное дыхание

Боль в мышцах

Головная боль

Боль в горле

Аносмия (потеря обоняния)

Насморк

Боль в груди

Диарея

Тошнота и рвота

Редкие симптомы

Конъюнктивит (воспаление слизистой глаз)

Сыпь на коже

Вздутия (волдыри) на ногах

"Арепливир". Фото: Станислав Красильников/ТАСС

5. Лечение

НАУЧНЫЕ ФАКТЫ

Противовирусные лекарства:

- «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир» (Россия)

- Ремдесивир (США)

! Эти препараты зарегистрированы для лечения COVID-19, но полная и безоговорочная победа над коронавирусом у всех пациентов с их помощью не доказана.

Лекарства для спасения от опасных осложнений коронавирусной инфекции:

- препараты-кортикостероиды: для предотвращения смертельно опасной иммунной реакции — цитокинового шторма;

- антикоагулянтные препараты: препятствуют образованию микротромбов, которое часто становится осложнением ковида;

- ингибиторы интерлейкина: мощные препараты, подавляющие начавшийся цитокиновый шторм.

! Все эти препараты крайне опасно применять в порядке самолечения, без консультации врача, сдачи анализов и определения медицинских показаний.

Спорные/находящиеся в процессе исследований препараты:

- гидроксихлорохин (спорные результаты исследований, в США запрещен к применению при COVID-19)

- витамины D, С

- цинк

- фамотидин (препарат для снижения кислотности с возможной противовирусной активностью и возможным потенциалом для предотвращения цитокинового шторма)

- мелатонин («гормон ночи», участвует в процессах регенерации в организме).

МИФЫ

Лекарства, эффективность которых против COVID-19 не подтверждена полноценными исследованиями по правилам доказательной медицины. Либо препараты, которые провалились в исследованиях терапии против коронавируса:

- лопинавир+ритонавир

- арбидол

- ингавирин

- эргоферон

- триазавирин

- кагоцел

! Повсеместное назначение антибиотиков при COVID-19 не оправдано! Наблюдения показали, что при коронавирусной пневмонии бактериальная флора, как правило, не присоединяется. Антибиотики по показаниям могут назначаться тяжелым пациентам, в основном — находящимся в реанимации, на ИВЛ.

Народные методы лечения, которые не работают:

- прием алкоголя или полоскание горла горячим алкоголем,

- загар,

- баня,

- горячее обертывание,

- блокатор вирусов,

- ультрафиолетовые лампы,

- коллоидное серебро,

- обработка тела спиртом и хлорной известью,

- натирания кунжутным маслом,

- перец, чеснок, лимон, имбирь,

- промывание носа и горла водой или соляным раствором,

- вдыхание паров высокой температуры,

- ингаляции над горячей картошкой,

- ингаляции паров спирта.

6. Последствия коронавируса

Список возможных последствий

- усталость

- боли в мышцах

- дыхательная недостаточность

- сложности с концентрацией внимания

- сниженная физическая активность

- головные боли

- проблемы со сном

- тревожность

- проблемы с памятью

- головокружения

- фиброз легких

! Масштаб фиброзных изменений в легких у переживших ковид зависит от тяжести болезни. По опыту предыдущих вспышек коронавирусов — SARS, или атипичной пневмонии, в 2002 — 2003 гг. и MERS, или Ближневосточного респираторного синдрома, в 2012 — 2013 гг. у пациентов неблагоприятные изменения в легких сохранялись через 9 месяцев после выписки из госпиталя. В целом после года подвижек в положительную сторону уже не наблюдается.

- изменения в центральной нервной системе

Есть научные исследования, которые говорят об особенном нейродегенеративном, повреждающем центральную нервную систему, воздействии вируса SARS-CoV-2. В зависимости от того, как вирус действует в нервной системе, он может подавлять или активизировать разные зоны мозга. Так что подавленность как особенность заболевания, возможна.

По словам директора НИИ им. Гамалеи Александра Гинцбурга, защитное действие вакцины «Спутник V» будет сохраняться в течение двух лет - судя по опыту применения препаратов, созданных ранее на той же платформе. Фото: Олег УКЛАДОВ

7. Иммунитет к коронавирусу

НАУЧНЫЕ ФАКТЫ

Сколько сохраняется иммунитет после болезни:

- Точных данных нет. Есть примеры, когда количество антител значительно сокращается через 2-3 месяца после болезни. Но ученые предполагают, что сохраняются иммунные «клетки памяти», которые снова запустят выработку антител при новой встрече с инфекцией.

Возможно ли повторное заражение:

- Да. Есть доказанные случаи: у заболевших в Индии повторно обнаруживали новые штаммы коронавируса. Но зарегистрировано таких случаев очень мало, буквально единицы. Однако мы не можем быть уверены, что их количество не вырастет еще через полгода или год.

На сколько хватит иммунитета от прививок:

- По словам директора НИИ им. Гамалеи Александра Гинцбурга, защитное действие вакцины «Спутник V» будет сохраняться в течение двух лет - судя по опыту применения препаратов, созданных ранее на той же платформе.

- Вакцина «ЭпиВакКорона» от специалистов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», по словам разработчиков, будет действовать в течение полугода.

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