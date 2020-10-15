Как работает программа социальных контрактов: составить бизнес-план и получить 100 тысяч рублей из бюджета

Семья Черевковых и коза Лана Фото: Личный архив героя публикации

Наш журналист пообщалась с людьми, которые в этом году взяли деньги из бюджета и уже получили прибыль.

Об этой программе знают еще немногие. Хотя работает она в некоторых регионах уже почти десять лет. Еще меньше людей пользуются этой мерой господдержки. А зря. Как показывает пока еще небольшая практика, социальный контракт – реальная помощь от государства для тех, кто в ней действительно нуждается.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Социальный контракт – это договор, который оформляется на срок до года между муниципальным органом соцзащиты и малоимущей семьей, чтобы вывести эту конкретную семью из категории нуждающихся. Главное условие – деньгами от государства надо распорядиться так, чтобы они приносили доход. Варианты следующие:

- профессиональное обучение,

- создание ИП,

- развитие личного подсобного хозяйства.

Максимальная сумма – до 100 тысяч рублей. Пользоваться этой господдержкой можно раз в три года.

Пилотный проект стартовал в 2011 году в 17 регионах. В 2020 году в проекте участвуют 23 региона. И, по словам министра труда Антона Котякова, уже оформлено около 70 тысяч договоров. Начиная со следующего года, проект будет работать по всей стране.

Мы нашли несколько семей в Ростовской области, которые пошли на сделку с государством и не пожалели об этом.

ОТ ГУСЕЙ ДО КОРОВЫ

У домохозяйки Елены Исаевой – трое детей. Муж – фермер-агроном. Живут в станице Тацинской. Доход на каждого члена семьи получается значительно ниже прожиточного минимума. В 2013 году Исаевы узнали о социальном контракте и решили попробовать.

- Тогда деньги давали на разведение птицы, - рассказывает Елена Исаева. – Мы, недолго думая, оформили контракт, решили купить гусей. Подали все справки (см. «Какие условия?») и бизнес-план, который я сама составляла с помощью интернета. Подсчет был несложный. Сколько птиц покупаем, куда и как будем сбывать гусиное мясо. Один гусенок тогда стоил около 170 рублей. По контракту мы получили 30 тысяч. На эти деньги купили гусят и корм.

Проблем со сбытом у Исаевых не возникло. Родственница мужа торговала на местном рынке, с ней и договорились.

- Сумму хорошую выручили и для себя мясо осталось, - говорит Елена. – Перед соцзащитой мы отчитывались чеками о покупке гусят и чеками о продаже мяса. Показывали, что государственные деньги были использованы нами по контракту, и что получен доход. Плюс отправляли фотоотчет: мы с гусями, просто гуси и так далее.

Корова семьи Исаевых на выпасе. Фото: Личный архив героя публикации

В этом году Исаевы вновь подписали договор на сумму 45690 рублей, но уже на покупку коровы. Все-таки гуси – это разовая история, а корова может приносить доход годами. Сейчас корова дает до 10 литров молока в день.

- Сами пьем, продаем знакомым и сдаем остатки на молокозавод, - объясняет Елена. – Каждый день имеем какую-то прибыль от нашей кормилицы. А в феврале ждем приплод. Если будет бычок, откормим и продадим на мясо. Если телочка, будут у нас две дойных коровы. Отчитываемся по контракту также, как и с гусями. Квитанция за покупку коровы, чеки за проданное молоко и фотографии.

Самый главный плюс социального контракта, по мнению Исаевых - если с коровой беда случится, семья не обязана возмещать ее стоимость государству. Так, например, в прошлом году знакомые Елены взяли по контракту птицу, но ее сгубил какой-то вирус. Договор был расторгнут по причине форс-мажора.

Елена Исаева доит корову-кормилицу Фото: Личный архив героя публикации

Я В ВОДИТЕЛИ ПОЙДУ

Артему Бялту 23 года. Весной он оформил социальный контракт на 23 тысячи. Несколько месяцев парень, автомеханик по специальности, не мог найти работу. Тогда он решил выучиться на водителя БЕЛАЗа, а денег на автошколу не было.

- Вся сумма пришла на карту через 2-3 дня после заключения контракта, - говорит Артем. – Отчитывался фотографиями во время вождения автомобиля с инструктором. Потом фото вручения прав, квитанции за обучение. По окончании автокурсов устроился водителем БЕЛАЗа. Зарплата – 20 тысяч рублей. Немного, но я доволен.

Артем Бялт устроился водителем БЕЛАЗа Фото: Личный архив героя публикации

ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ

Семья пчеловода Сергея Кравченко уже 15 лет держит пасеку. Этим и живут: что накачали, то продали. На семью из четырех человек доход всегда был небольшим. Когда-то Сергей работал на шахте, зарплаты не хватало. Жена как соцработник тоже получала немного. Поэтому Кравченко уволился и стал заниматься только пчелами. Но так как их было мало, то и доход от мёда составлял около 4 000 рублей за три месяца на каждого члена семьи. А в этом году задумал оформить социальный контракт для расширения пасеки.

- Мы взяли 58 тысяч бюджетных денег на покупку 10 пчелосемей, - рассказывает Сергей Кравченко. – И заработали уже на этих семьях больше 200 тысяч рублей. Контрактные пчелы дали около тонны меда, плюс прополис набрали, воск натопили. Конечно, риск был, пчелы могли погибнуть или принести мало меда. Но в итоге все получилось. И я надеюсь, что в следующем году мы также сможем получить хороший доход.

Сергей Кравченко и его пчелы. Фото: Личный архив героя публикации

ДОРОГАЯ МОЯ КОЗА

Англо-нубийская козочка Лана для семьи Черевковых стала не только любимицей, но и кормилицей. Купили ее несколько месяцев назад по социальному контракту за 40 тысяч рублей. Еще на 18 тысяч закупили кормов.

- Эта порода коз стоит недешево, но зато молока дает много, - говорит Юлия Черевкова. – Сейчас мы с Ланы получаем около 2,5 литров в день. В следующем году будет побольше.

Молоко от Ланы, по словам Юлии, жирное – до 7 процентов. На вкус как топленый пломбир. Потому дети Черевковых, да и сами родители, молоко пьют с удовольствием. К тому же оно очень полезное.

- Мы перестали болеть, теперь уже не нужно спускать дикие суммы на лекарства от простуд, ангин и бронхитов, - объясняет Юлия. – Максимум насморк случается.

Конечно, в первую очередь, англо-нубийскую козу семья брала для себя, но соцконтракт предусматривает определенные доходы, которые нужно заранее просчитать в бизнес-плане.

- Часть молока мы продаем, - говорит Юлия. – Среди наших клиентов мамы двух грудничков-аллергиков, которым противопоказано коровье молоко. И приезжает раз в две недели семья из Москвы. У мужчины проблемы с легкими, наше молоко ему помогает избавиться от кашля. На сегодня наш доход в среднем – 350 рублей в день. Для нашего бюджета – это существенная помощь, учитывая, что я не работаю, а муж как диспетчер подразделения МЧС получает 14 тысяч.

Все Черевковы пьют козье молоко и не болеют. Фото: Личный архив героя публикации

ЦИФРА

116 млрд рублей предусмотрено на следующие три года на заключение социальных контрактов.

КАКИЕ УСЛОВИЯ?

Соцконтракт предназначен для:

– малоимущих семей,

– малоимущих одиноких граждан (доход которых ниже регионального прожиточного минимума),

– семьей с инвалидами или пенсионерами на иждивении,

– иных малообеспеченных лиц со среднедушевым доходом менее регионального прожиточного минимума.

Среднедушевой доход рассчитывается за три последних календарных месяца. Нужно сложить все средства – зарплаты, пенсии, премии, проценты со вкладов, субсидии, стипендии и т.д. Разделить полученную сумму на три месяца и на число членов семьи, (которые должны быть прописаны по одному адресу!). Если полученный результат меньше, чем размер прожиточного минимума в регионе, то семья имеет право на соцконтракт.

Необходимые документы: паспорта, свидетельства о рождении детей, о регистрации брака, справки о составе семьи, зарплате, инвалидности (при наличии), об имуществе, транспорте, уплате налогов, письменные согласия всех членов семьи на получение контракта.