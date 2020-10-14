Анна Попова проверила, как лечат поморов. И поставила плюс

На взгляд Анны Юрьевны, опыт Архангельской области «будет очень полезным». Фото предоставлено пресс-службой губернатора Архангельской области

Одним из самых важных пунктов в архангельском рабочем графике главного государственного санитарного врача страны стало посещение областной клинической больницы и разговор с медиками. Тема понятная - как помочь врачам и сестрам облегчить страдания пациентов.

- Мне важен открытый и предметный разговор, - сразу же задала тональность Попова, - не для личных выводов об успехах или промахах отдельных врачей, а для формирования федеральных позиций по дальнейшему выстраиванию работы, внесения необходимых корректив – с учетом мнения людей, которые непосредственно погружены в этот процесс.

На взгляд Анны Юрьевны, опыт Архангельской области в этом плане «будет очень полезным».

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Архангельской области

Главу Роспотребнадзора особенно интересовало (похоже, в том числе, и ради этого она приехала в такую даль) - как перевозят пациентов из отдаленных районов в областные медучреждения, как потом их обследуют и лечат, как в поморских больницах дезинфецируют помещения после выписки пациентов с COVID-19.

Завотделением анестезиологии-реанимации Центра инфекционных болезней областной клинической больницы Геннадий Попов высказал мнение о том, что сегодня (при накопленном-то опыте) вовсе не обязательно безотлучно держать врачей в «красной зоне» в течение всей шестичасовой смены – «это и физически, и морально тяжело и не оправдано с точки зрения оценки рисков».

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Архангельской области

- Если врач умеет правильно войти в «красную зону» и выйти из нее, - согласилась Попова. - работа может и должна быть организована с перерывами.

При этом, считает главный государственный санитарный врач, при правильном выстраивании работы больниц и неукоснительном соблюдении всех правил безопасности персоналом - в лечебных учреждениях не должно быть внутрибольничных заражений.

По информации главврача той же клинической больницы Игоря Петчина, с такой проблемой коллектив столкнулся в самом начале пути:

- Когда весь мир только учился справляться с новой инфекцией. С того времени врачи многому научились, и за период с 1 сентября из коллектива областной больницы заболели коронавирусом только два врача, при этом заражение произошло вне работы.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Архангельской области

- Необходимо расширять и курс эпидимиологии в учебных программах медицинских ВУЗов, - считает Анна Попова, - чтобы будущие врачи были готовы к любым вызовам времени.

В этот же день Попова встретилась с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Глава региона предложил создать консультативные советы для врачей Северо-Западного федерального округа - в рамках борьбы с коронавирусом. Руководитель Роспотребнадзора инициативу поддержала.

- Хочу отметить очень высокий квалификационный уровень врачей, - заметила Анна Попова. - Мы сегодня побывали в областной клинической больнице, посмотрели готовность коек и медицинского персонала. И хочу сказать огромное спасибо врачам Архангельской области за безусловно самоотверженный, героический труд и за высокий уровень знаний и подготовки, за очень слаженную работу коллектива. И – просто не могу это не отметить – за осмысленное действие в каждом конкретном случае.

И ещё Попова добавила, что по итогам встречи с архангельскими докторами выработано «очень хорошее предложение», которое будет использовано на федеральном уровне для того, чтобы распространить опыт работы врачей Архангельской области на другие регионы.