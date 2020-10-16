«Ищем бутылки от молока, прищепки и жестянки от консервов»: в нацпарке «Кенозерский» расскажут, что было «до пластика»

Теперь такая бутылка, как у Шурика - раритет. Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика.

Как это было, помнят уже только те, кто застал 80-ые. Правда, и в то время зубы чистили не только порошком, но и пастой, а обед на работу упаковывали сначала в полиэтиленовый пакетик, а потом в холщовую сумку. Но в магазинах все обертывали упаковочной бумагой и только потом -в авоську. Молоко продавалось в стекле, которое можно было сдать, а сегодняшние пакеты, тогда - невероятный дефицит, покупали втридорога по случаю, стирали и ремонтировали. Потом все жизненное пространство захватил пластик. В нацпарке «Кенозерский», это популярное место в Архангельской области, создают музей «Век упаковки», чтобы рассказать, как это было.

«Принести меньше пластика можно из так называемых «зелёных магазинов». В них продукты на развес и на разлив можно упаковать в многоразовые сумки, пакеты, баночки. Все новое – это то, о чем забыли. Чтобы вместе вспомнить, где мы были, куда мы пришли, и что может нас ждать, в поселке Поча Кенозерского национального парка создаётся музей «Век упаковки»», - сообщают в парке.

Чтобы создать музей, его создатели заглянули в чуланы и на чердаки своих родных, зашли в современные супермаркеты, побывали в эко-магазинах. И объявили сбор старой упаковки. Чтобы показать посетителям все наглядно и, по возможности, вернуть их « к истокам». Конечно, подарков «из старой жизни» ждут от архангелогородцев, со всей страны присылать в нацпарк ничего не надо.

Что покажут в музее? Советский прилавок. В это время появляется картонная и бумажная упаковка. За напитками приходят с бидонами. К середине века на всей территории Советского Cоюза происходит стандартизация упаковки многих товаров. Кефир и ряженку можно было сразу узнать по бутылке с широким горлышком, в треугольных пакетах продавалось молоко, а сок в трехлитровых банках. Стеклянную тару можно было сдать обратно в магазин или в пункт приема для повторного использования. Кроме всего этого, для воссоздания советского магазина ищут счеты, книгу жалоб и предложений, жестяные банки из-под чая и сладостей, авоськи. Рюкзак туриста. Раньше было три стандартных типа рюкзаков, но многие шили их сами, а вместо коврика брали кусок поролона. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож) обычно были эмалированные. Тут надо сказать, что их используют и сейчас. Разыскиваются спички в коробке ( они и сегодня в ходу, хотя зажигалки удобнее), фляжки, советские консервы. Оказывается, была и специальная машинка для склеивания полиэтилена. Хотя обычные люди использовали утюг и не мудрили. Завершат музейную экспедицию пакеты на веревочке, прикрепленные деревянными прищепками. Да, так было. Их использовали много раз, стирали, сушили. Между прочим, многоразовое использование экологично.