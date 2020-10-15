Мария Шарапова вошла в рейтинг богатейших женщин США

Мария Шарапова объявила об уходе из большого спорта в феврале 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская теннисистка Мария Шарапова попала в рейтинг американского Forbes как одна из самых богатых женщин США. В этом рейтинге учитываются лишь доходы женщин, заработанные ими самостоятельно.

Состояние Шараповой оценено в $200 миллионов. Эта цифра позволила 33-летней теннисистке занять 87-е место из 97 возможных. Вместе с певицей Леди Гагой, Шарапова стала одной из двух дебютанток рейтинга моложе 40 лет.

Основная часть капитала заработана спортсменкой именно на корте, хотя рейтинг учитывает и доходы компании Sugarpova, которая принадлежит Шараповой и занимается изготовлением сладостей премиум-класса.

По оценке Forbes, сделанной в феврале 2020 года, за время профессиональных выступлений Шарапова заработала $197,8 миллиона.

Выдающаяся спортсменка проживает в США с 7-летнего возраста и имеет право на получение гражданства, но до сих пор им не воспользовалась.

83-ю строчку списка богатейших женщин США заняла еще одна теннисистка – Серена Уильямс. Ее состояние оценивается в $225 миллионов.

Лидирует в рейтинге, как и год назад, Диана Хендрикс с состоянием в $8 миллиардов, заработанных ею в качестве соосновательницы компании ABC Supply.