Лучшая защита от коронавируса, простуды и гриппа - профилактика

Наталья Автандиловна Распопина, профессор кафедры пульмонологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, д. м. н. Фото: Sechenov.ru

Об этом нам рассказала профессор кафедры пульмонологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, д. м. н. Наталья Автандиловна Распопина.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ПРИВИТЬСЯ

- Наталья Автандиловна, сейчас призывают прививаться от всего: и от гриппа, и от пневмококка. А нужно ли сейчас вакцинироваться?

- Сейчас пришла пора прививок, ведь впереди холода и слякоть, а значит, и время различных респираторных инфекций. Осенью, с наступлением холодов, как правило, обостряются различные хронические заболевания (отиты, синуситы, бронхиты), чаще случаются пневмонии, а ближе к зиме к нам в Северное полушарие приходит грипп. Чтобы противостоять встрече с этими инфекциями, стоит подготовиться, и прививка - это одна из таких мер.

- А не поздно?

- Иммунитет после прививки формируется не сразу. Организму и его иммунной системы нужно время как минимум две недели. Вот поэтому и проводится вакцинация с начала осени.

- Не опасно ли делать это сейчас?

- Профилактика болезни не может быть тяжелее самой болезни. Современные технологии и разработки направлены на то, чтобы прививки были максимально безопасны. Это позволяет проводить вакцинацию очень широкому кругу людей, в том числе маленьким детям и беременным. Однако несправедливо утверждать, что прививки совершенно безопасны. У каждой есть свои показания и противопоказания. Так, например, прививки от гриппа имеют только одно противопоказание - непереносимость куриного белка, и это важно учитывать.

- Кому именно сейчас в первую очередь надо озаботиться вакцинацией?

- В первую очередь - пациентам со сниженным иммунитетом. Увы, таких много! Это люди старше 65 лет, имеющие хронические заболевания и, независимо от возраста, больные сахарным диабетом, с ожирением, с заболеваниями органов дыхания, сердца, сосудов, почек, печени, а также просто часто болеющие (более 2 - 3 раз в год) простудными заболеваниями. Ко второй категории людей группы риска, которым важны профилактические прививки, относятся те, кто вынужден бывать в больших скученных коллективах (школьники, призывники на службу в армию, жители дома престарелых и интернатов), и медицинские работники. Очень важна вакцинация от пневмококка и гриппа у больных ВИЧ, туберкулезом, с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, муковисцидозом, бронхоэктазами и онкобольным.

ВАКЦИНАЦИЯ НУЖНА, НО ОНА НЕ ПАНАЦЕЯ

- Нужно ли прививаться остальным?

- На вопрос я бы ответила так: «От гриппа - желательно, от пневмококка - нет». Куда важнее закаливаться, заниматься спортом или физкультурой и полноценно, сбалансированно питаться.

Хочу обратить ваше внимание, что прививка от гриппа не решает проблему всех острых вирусных респираторных заболеваний, так как после нее организм готов устоять только против гриппа, и то только от того штамма, что входил в структуру вакцины. Если придет иной штамм гриппа, то организму придется бороться самостоятельно. Увы, такое бывает нередко. Посему не стоит забывать о профилактике.

- Если предлагают человеку вакцинироваться от ковид, от гриппа и пневмококка все равно тоже стоит привиться?

- В группе риска у взрослых вакцинацию от гриппа и пневмококка можно проводить одновременно, важно только в разных шприцах и в разные участки тела. А вот как быть с прививкой от SARS-Cov2, пока сказать трудно. Мы пока не знаем, как быстро формируется иммунитет, как долго сохраняется и насколько предотвращает заражение. На все эти вопросы мы получим точный ответ спустя время. Только нет у нас этого времени. Поэтому с учетом эпидобстановки прививки проводят медработникам, собирающимся работать с больными COVID-19, и всем желающим. В условиях пандемии это допустимо.

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КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ НАСМОРК И КАШЕЛЬ

- Если появились симптомы ОРЗ или ОРВИ - что делать? Как правильно поступать и лечиться? С одной стороны, все боятся коронавируса, с другой - не хочется иметь лишних проблем из-за банального насморка.

- Каждое вирусное заболевание дыхательных путей имеет свои специфические симптомы и при внимательном обследовании их можно выявить, что позволяет врачу назначить правильное противовирусное лечение. С учетом нынешней ситуации, если нет респираторных симптомов (насморк, боль в горле), температура не снижается парацетамолом, есть сильная головная боль и слабость, нарушено обоняние, необходимо исключить новую коронавирусную инфекцию и не заниматься самолечением. В остальных случаях начните прием противовирусных препаратов-иммуномодуляторов, например Эргоферона, и традиционных народных средств (чай с липой, малиной и медом, отвар солодки и шиповника). Конечно, если на 2 – 3-й день не наступает улучшения состояния, необходима консультация врача и, учитывая эпидемиологическую обстановку, стоит снова подумать о COVID-19. Увы, но инфекция эта серьезная, и время лучше не упускать. Но начинать лечить антибиотиками любую повышенную температуру и насморк не стоит.

ПЕРЕХОДИМ НА ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКИ

- Стоит ли сейчас ходить в фитнес, заниматься спортом?

- Сегодня важно соблюдать все рекомендуемые защитные меры. И это касается всего времени и всех пространств, в которых находятся люди. Если зал для фитнеса проветривается и в нем мало народу, вы можете соблюдать рекомендуемую дистанцию и есть уверенность, что больной человек туда не придет, занимайтесь на здоровье. Но если нет - займитесь фитнесом, спортом дома или в парке, у себя на участке. Сегодня уже довольно много онлайн-занятий, и большинство тренеров наряду с занятиями в залах проводят их и дистанционно.

- Можно ли сейчас еще как-то поднять иммунитет и защитить себя от инфекций?

- Это надо делать всегда, а не только в период эпидемий. Занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе, полноценный сон и правильное питание, своевременное посещение врачей при необходимости достаточны для поддержания иммунитета и защиты от инфекции. Да, еще важен позитивный настрой. Но если человек вынужден бывать в больших или скученных коллективах, то желательна медикаментозная профилактика – вакцинация, прием соответствующих препаратов.

КОГДА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ ШКОЛЬНИК И ПЕНСИОНЕР

- Отдельный вопрос: как сейчас защитить пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями?

- Всем, а не только пенсионерам, соблюдать требования по эпидобстановке. Ведь ношение маски - это в первую очередь забота об окружающих вас людях. У большинства людей COVID-19 протекает легко, а порой бессимптомно, но беспечность этого человека может привести к заражению других, и, вполне возможно, с летальным исходом.

- Если в одной квартире или доме школьник и пенсионер: как быть, какие принимать меры предосторожности?

- В первую очередь стоит изолировать больного. Всем носить маски при общении с ним, соблюдать все рекомендуемые правила санитарных норм, в качестве медикаментозной профилактики сегодня рекомендуется использовать назальные формы интерферона альфа.