«Перед эфиром делают тест на коронавирус»: как проходят съемки у Андрея Малахова и Ларисы Гузеевой

Малахов бережет себя и своих близких — поэтому массовки в студии на его проектах нет Фото: Телеканал "Россия"

Из-за пандемии без подработки остались пенсионеры и временно безработные, которые посещали массовки на ТВ. Заработок был небольшой. За аплодисменты и эмоции гостей в студии платят 500-600 рублей за съемочный день.

Большинство передач на главный каналах (Первый, Россия) снимаются без зрителей в студии. А те немногие проекты, где есть публика, набирают молодых зрителей в ограниченном количестве.

На Первом и «России» все строго – на ток-шоу и в развлекательных проектах в студии пусто. У команды проектов, экспертов, звезд в студии перед началом съемок проверяют температуру, проводят тесты. На этой неделе Мария Арбатова побывала в качестве эксперта на ток-шоу и поделилась впечатлениями:

«Приятно изумлена мерами безопасности на "Первом". При входе пропускают через загончик, обдающий загадочным дезинфицирующим паром. Потом врач просит пальчик для анализа на экспресс-тест, выдерживает тебя до готовности исследования, и если всё хорошо, выпускает к экспертам и гримёрам. Экспресс-тест, конечно, сырой анализ, но большой процент ковида всё же ловит».

На этой неделе Лариса Гузеева участвовала в съемках нового сезона «Давай поженимся!» и делилась впечатлениями с подписчиками в социальных сетях: «Сама расчесалась, накрасилась». Ведущие работают теперь без стилистов, чтобы сократить число контактов во время съемочного дня.

Теперь все чаще съемки отменяются или переносятся. К примеру, Дмитрий Шепелев сообщил, что из-за коронавируса переносятся съемки его программы: «Уже несколько раз получал сообщение «съемка не состоится, заболел участник». Ну, что поделаешь, все правильно делают, что отменяют. Вот и в школе недавно анализ подтвердил вирус у одного ребенка: весь класс на полторы недели отправили на дистанционное. Имя школа не раскрывает, и правильно. Но мне особенно понравилось, что мама мальчика сама написала в родительский чат, рассказала что заболел именно ее ребенок, не стала скрывать. Чем вызвала огромную симпатию. Все ее поддержали и пожелали выздоровления. Мне кажется - это очень честный и правильный подход: говорить честно. Не нужно делать тайны из того, что скрывать совсем не обязательно, потому что шепот за спиной громче и отвратительнее молчания».

Вот такие объявления теперь приходят постоянным членам массовки

Всем бы поучиться у мамы одноклассника Платона Шепелева ответственности.

А тем, кто на развлекательных каналах до сих пор собирает в больших количествах массовку в студии – можно, например, взять мастер-класс у продюсеров «Прямого эфира» Андрея Малахова: по креслам в студии рассажены картонные фигуры зрителей. Кстати, теперь в группах, где раньше ежедневно набирали массовку чаще появляются объявления о новых более востребованных подработках: производство медицинских респираторов или фасовка масок – 12-часовой рабочий день, оплата 1250 руб. за смену.