ЦСКА и "Динамо" играли между собой на финише прошлого сезона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередная битва двух столичных команд станет главным поединком 11 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. У себя дома ЦСКА примет "Динамо", которое обрело недавно нового главного тренера, взяв специалиста из Германии и вернуло к себе в качестве тренера Андрея Воронина. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Динамо 18 октября 2020.

Статистика личных встреч ЦСКА и Динамо в чемпионатах России имеет богатую историю. Суммарно два клуба играли между собой 56 раз. 17 побед на счету ЦСКА, 21 раз побеждали динамовцы, а 18 встреч завершились вничью. Как и последняя на данный момент встреча - 27 июня на динамовской арене команды сыграли вничью 0:0.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Динамо 18 октября 2020 говорят о том, что поединок предстоит тяжелым для обеих команд. Но ЦСКА в итоге одержит победу. Так что прогноз на встречу - тяжелая победа ЦСКА с разницей в один гол.

Стартовые составы на игру ЦСКА - Динамо будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч ЦСКА - Динамо начнется в 16:30 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Динамо можно посмотреть 18 октября 2020, начиная с 15:55 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. Предварять эфир будет студия с экспертами, ну а в 16:30 начнется прямая телетрансляция матча ЦСКА - Динамо.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.