Посол РФ В США: В Америке сохраняется прочный антироссийский консенсус

Посол РФ в США Анатолий Антонов оценил перспективы отношений двух стран

Принимая участие в заседании Американо-Российского делового совета, посол РФ в США Анатолий Антонов оценил перспективы отношений двух стран.

Комментарий прозвучал в ответ на вопрос – каких перемен ожидает Россия после выборов президента Соединенных Штатов?

Глава российской дипмиссии признал, что часто слышит этот вопрос, равно как и часто задается им сам.

- В Америке сохраняется прочный антироссийский консенсус. К тому же, кто бы ни победил, новой администрации придется иметь дело с огромным балластом проблем в двусторонних связях. Разгрести их в одночасье не получится. Чтобы сотрудничество приобрело более-менее прочную основу, потребуется время и политическая воля с обеих сторон. – сказал он.

И выразил уверенность, что нормальные, предсказуемые российско-американские отношения отвечают интересам народов США и России.

- Мы должны найти решение по развязыванию узла проблем в российско-американских связях. Нам следует проводить честную, дальновидную, прагматичную политику, с тем, чтобы подтвердить нашу ответственность за международные мир и стабильность. Нам необходимо помнить, что стратегические вопросы всегда были краеугольным камнем наших отношений при любых обстоятельствах. Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут проводить такую политику, которая не будет направлена на обретение военного превосходства над Россией. – добавил посол.

Антонов заверил, что действия России направлены на стабилизацию, затем на улучшение российско-американских отношений и привел конкретные факты.

Так, за январь-август текущего года двусторонний товарооборот между Россией и США составил 14,1 млрд. долларов. Увеличилась доля несырьевой торговли – продовольствия, оборудования, готовых изделий, лекарств. Запускаются новые проекты, расширяются действующие совместные предприятия. Растут прямые инвестиции. В прошлом году их объем составил 14,4 млрд. долларов.

- Мы неоднократно подчеркивали, что открыты для взаимодействия с Вашингтоном по любым темам. Главное, чтобы оно выстраивалось на основе равноправия, без попыток шантажа и навязывания своей воли. Вне зависимости от того, кто возглавит США на очередной четырехлетний период, наши комплексные предложения по нормализации двусторонних связей остаются в силе. Мы готовы в любой момент включиться в предметную работу. – отметил Антонов.

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