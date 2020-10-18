Итоги трансферного окна: ЦСКА и «Зенит» потратили на покупку футболистов больше всех

В Санкт-Петербург приехал самый дорогой лот этого лета – бразилец Вендел. За него заплатили 20,3 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском футболе закрылось летнее трансферное окно – период, когда клубы могут покупать и продавать игроков. Несмотря на финансовый кризис, коронавирус и пустые трибуны в сумме команды РПЛ потратили на приобретение футболистов 125,932 млн евро. Продали игроков на 54,76 млн. В итоге убыток составил 71,172 млн евро. «КП» - о главных суммах этого летнего периода.

НАИБОЛЬШИЙ УБЫТОК У ЦСКА – МИНУС 29,5 МЛН ЕВРО

С тех пор, как ЦСКА за долги перешел к банку ВЭБ, у клуба началась совсем другая жизнь. Если раньше армейцы давились за каждую копейку и распродавали лучших своих игроков, то теперь могут покупать дорогих футболистов даже на скамейку запасных.

Этим летом ЦСКА купил: нападающий Чидера Эйджуке (11,5 млн евро – здесь и далее данные ресурса transfermarkt.ru), нападающий Адольфо Гаич (8,5 млн евро), защитник Бруно Фукс (8 млн), полузащитник Бактиер Зайнутдинов (2 млн евро)… С учетом пары отданных в аренду игроков получилась самая мощная закупочная кампания за последние годы, стоимостью почти 30 млн евро. Чтобы оправдать затраты, ЦСКА нужно пробиваться в Лигу чемпионов.

САМАЯ ДОРОГАЯ ПОКУПКА У «ЗЕНИТА» - 20,3 МЛН ЕВРО

Больше, чем ЦСКА, тратил только «Зенит». В Санкт-Петербург приехал и самый дорогой лот этого лета – бразилец Вендел. За него заплатили 20,3 млн евро. Еще в 12 млн евро обошелся защитник Ловерн. При этом удалось спихнуть «Парме» полузащитника Эрнани почти за 4,5 млн евро. И общая сумма убытка снизилась.

«СПАРТАК» ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ПОТРАТИЛ

Это прямо шок: Леонид Федун почти не покупал футболистов этим летом. Заплатили 4,5 млн долга за уже перешедшего ранее Соболева, еще 1,5 млн отстегнули за Урунова, взяли свободного агента Кокорина и лихорадочно арендовали защитника Виктора Мозеса. При этом спихнули в аренду заштатному «Фрайбургу» самую дорогую в истории «Спартака» покупку – Гуса Тиля.

Да, Кокорин с гигантской зарплатой – так себе трансфер, да Урунов – сомнительная покупка. Но никогда еще Леонида Федуна не заставляли платить так мало. Неужели действительно трансферы оказались под контролем его подруги Заремы Салиховой и она не дает разбазаривать семейный бюджет?

«РОСТОВ» УСТРОИЛ РАСПРОДАЖУ НА 18 МЛН ЕВРО

В «Ростове» перезагрузка. Провалившись в Лиге Европы, на Дону устроили распродажу активов: Шомуродов - в «Дженоа» за 7,5 млн, Ионов в «Краснодар» за 3,5 млн, Чернов опять же в «Краснодар» за 3 млн, Зайнутдинов в ЦСКА за 2 млн… Еще куча аренд, отпущенных футболистов бесплатно – видимо в «Ростове» решили обрезать зарплатную ведомость. Неужели все так плохо с финансами?

Шомуродов ушел в «Дженоа» за 7,5 млн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОДАЖА – МИРАНЧУК ЗА 14,5 МЛН

Продав своего лидера «Аталанте», «Локомотив» стал тратить эти деньги кажется не с большим умом. Половину выручки съела покупка хорошо знакомого по «Спартаку» Зе Луиша (7 млн евро), а так же взяли полузащитника Камано (5,5 млн) и еще пачку никому неизвестных игроков. В результате получился минус 800 тыс. Евро. Как с таким балластом «Локомотив» собирается играть в Лиге чемпионов.

А в итоге почти у всех клубов убытки по трансферной деятельности. А ведь были сезоны, когда клубы РПЛ продавали футболистов на большие суммы, чем покупали. Но в самые сложные кризисные времена российский футбол опять сжирает деньги. В прошлом сезоне убыток по трансферам составил 151,8 млн евро. За половину этого – 71 млн евро. И среди везущих российских клубов только один смог что-то заработать!

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