В Испании завершился международный фестиваль фантастического кино: какие фильмы показывали

Кадр из фильма «В чужой шкуре»

В официальный конкурс самого уважаемого в мире фестиваля жанрового кино попадают работы не только в жанре фантастики, но и в ничуть не менее почтенном формате хоррора. Главный приз и приз за лучшую режиссуру присужден в этом году фильму «В чужой шкуре» (Possessor Uncut) Брэндона Кроненберга - сына знаменитого Дэвида Кроненберга, автора «Мухи» и «Голого завтрака». Второй фильм младшего Кроненберга следит за незавидной судьбой корпоративного наемного убийцы, использующего импланты в мозгу, чтобы завладеть телами других людей с целью исполнения своих профессиональных обязанностей.

Россию представляло произведение на стыке жанров фантастики и хоррора - «Спутник» Егора Абраменко с участием Оксаны Акиньшиной, Петра Федорова и Федора Бондарчука. Главные герои фильма, ковидной весной выпущенного на видеоплатформе more.tv, - бравый советский космонавт, вернувшийся с орбиты с паразитом в животе, и собственно его спутник - отвратного вида инопланетянин, выбирающийся из Героя Советского Союза вместе с рвотой.

Кадр из фильма «Идеальный враг»

Испания выставила против такого великолепия «Идеального врага» (A Perfect Enemy) Кике Маильо - стильный триллер по бестселлеру Амели Нотомб о знаменитом польском архитекторе (герой «Холодной войны» Томаш Кот), становящемся объектом харассмента со стороны нахальной молодой хабалки (Афина Стрейтс), которой он, по недомыслию, оказал услугу и довез в аэропорт. В этом элегантном пространстве, спроектированном, разумеется, героем картины, она последовательно досаждает ему рассказами о своем весьма гнусном прошлом. Благородный поляк поначалу с презрением отмахивается от досужих россказней плебейки, пока не обнаруживает их странную связь с его собственной жизнью. Она обнаруживает второе измерение, так же как место, в котором разворачивается противоборство этой парочки.

Кадр из фильма «Государство комаров»

Важный для такого рода кино приз за лучшие спецэффекты достался польско-американскому «Государству комаров» Филипа Яна Рымши - повествованию о страшной участи успешного финансового аналитика с Уолл-стрит, чей мозг оказывается разрушен потоками брокерской информации, в результате чего ему начинает казаться, что его фешенебельный пентхаус с видом на Центральный парк кишит полчищами беспрестанно жужжащих комаров. Только на сумасшествие проблему не спишешь: все его спортивное тело обезображено страшными укусами, распухшими в отвратительные наросты и шишки.