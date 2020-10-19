Найден простейший способ повысить эффективность солнечных батарей

Фотоэлементы с неровной поверхностью дают больше электричества.

Все крыши на Земле можно было бы покрыть солнечными батареями и обрести тем самым энергетическую независимость, если бы удалось каким-то образом увеличить их – батарей – производительность. Хоть на немного увеличить. И тем самым снизить затраты на их приобретение. Но так, чтобы сами инновации не были слишком уж затратными.

Исследования и эксперименты, направленные на повышение эффективности выработки «солнечного электричества» идут по всему миру. С разным успехом. И разными перспективами. Но похоже, что британские ученые и их коллеги из Бразилии и Португалии обставили конкурентов. Проще предложенного ими способа, наверное, и быть не может.

Ученые – специалисты по так называемой фотовольтаике, ведомые Кристианом Шустером (Christian Schuster) из Университета Йорка (University of York) экспериментировали с традиционными солнечными батареями на основе монокристаллического кремния (c-Si). И смогли в итоге повысить их производительность аж на 125 процентов. Об этом сообщил университет в своем пресс-релизе, сославшись на научную публикацию изобретательных фотовольтаиков в журнале Optica.

Рисунки, "электрическую отдачу" которых испытывали британские ученые. Последний рисунок - самый производительный.

В чем их трюк? Он лишь в том, что экспериментаторы наносили рисунки на поверхность кремниевых элементов. Вытравливали на ней те или иные геометрические композиции глубиной всего в 1 микрометр. Все «разрисованные» элементы давали больше тока, чем гладкие. Но от одной композиции – из хаотичного набора «штрихов» - тока было больше всего. Объяснение тоже простейшее: рисунки позволяют солнечным лучам проникать глубже в кристалл кремния и отражаются они меньше. В результате солнца становится словно бы больше. Соответственно, и электричества от него получается больше. Волшебная сила искусства...