«У вас была власть!»: Владимир Соловьев жестко отругал Владимира Жириновского в прямом эфире

Владимир Соловьев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Речь в программе телеведущего Владимира Соловьева шла про потери Армении и Азербайджана в Карабахе.

— То, что мы видим сейчас - это расчеловечивание, как с одной, так и с другой стороны, — сказал Соловьев. — И те, и другие называют противников фашистами. И те, и другие говорят о нарушении кодекса войны. И там, и там большое количество мирных жертв. Азербайджан сказал, что просто не будет указывать количество потерь, пока не закончатся боевые действия. Армянская сторона постоянно публикует списки погибших. Это невозможно смотреть. Ребята 2001, 2002 года рождения. Со стороны Армении (потери, - Ред.) около тысячи человек. Очевидно, что не меньше, если не больше, у азербайджанской стороны.

Что это значит? Два миллиона всего население Армении. Тысяча погибших. Это тоже самое, что для России 70 тысяч погибших за три недели. Это потери молодых ребят.

— Ну, а вы обещаете их помирить! - крикнул глава ЛДПР Владимир Жириновский.

— Я? Я пока ни слова ни сказал, что я что-то обещаю, — осадил политика Соловьев. — У меня нет полномочий мирить или не мирить. Я не командую армиями. Не посылаю людей на фронт. Поэтому обещать я ничего не могу. Я могу только констатировать. Азербайджан население 10 миллионов человек...

— Вы все про них, — опять перебил Жириновский. — А про нас! А Россия? А про русских? А 200 тысяч солдат, погибших там за 200 лет, вас не смущает?

— Меня многое, что смущает, — ответил Соловьев. — Меня смущает, что вы за столько лет власть не взяли. И не реализовали ничего, что говорили за эти годы. Потому что в 93-м году вы, де-факто, пришли к власти. У вас было большинство в Госдуме.

— 64 (депутата, — ред.)! Какое большинство! Вы арифметику учили? — взмахнул руками глава ЛДПР. — Так коммунисты мешали. «Яблоко» мешало.

— Если вам что-то мешает, значит, это что-то плохо танцует, — осадил Жириновского Соловьев. — Вы возглавляете самую древнюю партию современной России. Вам доверяют миллионы людей. Делайте!