Волонтеры собрали более 100 мешков мусора на озере Шарташ

18 октября в Свердловской области прошла Всероссийская волонтерская акция по уборке берегов от мусора «Вода России». Самым крупным и знаковым мероприятием стала уборка 2,5 километров береговой линии озера Шарташ в одноименном лесопарке в черте города Екатеринбурга. Свыше 250 участников собрали больше сотни мешков с мусором, это битые стекла, покрышки и даже старый холодильник — таков результат уборки любимого места отдыха екатеринбуржцев.

«СНЯТЬ МУСОРНОЕ БРЕМЯ»

«Сегодня действия техногенных факторов и равнодушие обычных людей — иногда даже каждого из нас — существенным бременем ложатся на плечи нашей родной природы, - пояснил на церемонии открытия уборки «Вода России» главный федеральный инспектор по Свердловской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Руслан Садыков. - Акция «Вода России» по очистке берегов и прибрежных зон помогает природе снять это мусорное бремя».

Руслан Садыков выразил благодарность Минприроды России за поддержку акции на Урале, а также общественному объединению волонтеров-экологов «Делай!» и ресурсному центру добровольчества «Сила Урала». Волонтеры из этих двух молодежных организаций составили «костяк» участников акции на берегах Шарташа.

В свою очередь, представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова отметила, что «Вода России» за время своего существования приняла в свои ряды около 5 млн. человек. В рекордном 2019 году в акции участвовали 900 тыс. человек по всей России: они очистили от мусора береговые линии общей протяженностью 24200 км! Светлана Тайшманова пожелала екатеринбуржским волонтерам очистить как можно больше берегов и занять высокое место в рейтинге регионов-участников акции «Вода России».

Свыше 250 участников собрали больше сотни мешков с мусором, это битые стекла, покрышки и даже старый холодильник — таков результат уборки любимого места отдыха екатеринбуржцев

ВМЕСТЕ С ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ ЮЛИЕЙ МИХАЛКОВОЙ

Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, Заместитель председателя комиссии по межпарламентской деятельности Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов назвал участников акции «настоящим экологическим десантом», поскольку для эковолонтера, как для десантника, нет невыполнимых задач.

«Национальный проект «Экология» отвечает на запрос молодого поколения, чтобы Россия оставалась самой крутой страной с самыми фантастическими природными богатствами. И то, что на берегу Шарташа собралась сегодня молодежь — часть этого огромного проекта», — сказал Сергей Никонов.

Кроме того, перед участниками акции выступили директор Шарташского лесного парка Артур Зиганшин, руководитель общественного объединения волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев и популярная актриса и телеведущая Юлия Михалкова. После церемонии почетные гости приняли участие в уборке.

Шарташ — озеро на северо-восточной окраине Екатеринбурга, имеет высокую экологическую ценность, в 2014 году было объявлено памятником природы областного значения. Отличается богатым биоразнообразием, обилием растительности. Среди участников экологической акции разыграли подарки с символикой акции «Вода России» за самые креативные фото. А самые маленькие участники после сбора мусора проявили творческие способности на мастер-классе по росписи многоразовых эко-сумок.

Свердловская область является активным участником Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», реализуемой в рамках федпроекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».