Первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов отдал службе 46 лет и ушел на пенсию

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности России Сергей Смирнов ушел на пенсию. Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов

Президент России Владимир Путин освободил своим указом от должности 70-летнего генерала армии Сергея Смирнова. Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности России ушел на пенсию отдав службе в ведомстве 46 лет, сообщает РБК.

Отметим, что в должности заместителя главы ФСБ Смирнов отслужил 17 лет.

Ранее в СМИ уже обсуждали доходы Смирнова за 2018 год, которые он задекларировал открыто. Мол, генерал заработал больше всех в руководстве службы - 84,7 миллиона рублей (ранее он получал ежегодно 6 миллионов, что соответствовало заработку генерала на этой должности). Впоследствии выяснилось, что Смирнов указал в декларации сумму, которую получил с продажи земельного участка.

Сейчас все гадают, кого президент назначит на эту должность. Кто-то говорит, что на нее претендует глава Службы экономической безопасности ФСБ Сергей Королев, другие пророчат это место начальнику департамента военной контрразведки ФСБ Николаю Юрьеву. Но нельзя исключить, что в кадровом резерве президента найдется и другая достойная кандидатура.