Стартовало народное голосование за лучшие проекты конкурса «Доброволец России»

Ежегодная церемония награждения финалистов в декабре – это не конечная точка для конкурсантов, а начало нового и насыщенного этапа Фото: предоставлено организаторами конкурса

Во вторник, 20 октября, стартовало народное голосование в рамках всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Голосование – важная часть последнего этапа конкурса, результаты которого учитываются при определении победителей.

«Отдать голос за лучший проект сможет житель любого региона России до 23:59 (по московскому времени) 13 ноября. Выбрать фаворита можно в каждой номинации во всех возрастных категориях. Всего из 1557 полуфиналистов, защитивших проекты в рамках окружных форумов, были отобраны 210 финалистов», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Результаты народного голосования составят 30% от общей оценки проекта, а остальные 70% будут зависеть от выбора жюри.

«Стать волонтером года – почетно и не просто, до финала доходят только самые смелые, профессиональные и увлеченные лидеры, за которыми стоит команда. Народное голосование позволяет выявить предпочтения аудитории, оценить силу команды, а главное – вдохновить наших участников поддержкой тысяч неравнодушных людей. В эти дни, оставшиеся до 5 декабря, эта поддержка им особенно необходима. В этом году в финал конкурса прошло 210 участников. Желаю всем удачи!», – отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной Палаты РФ Артем Метелев.

Имена победителей станут известны 5 декабря Фото: предоставлено организаторами конкурса

За что голосовать?

«Вдохновленные искусством». Проекты, направленные на продвижение культуры, создание атмосферы открытости и доступности культурных пространств;

«Вокруг меня». Необычные, но эффективные варианты благоустройства городов и сел, а также сохранения экологии;

«Говорит волонтер». Проекты по улучшению контента и популяризации волонетрства при помощи соцсетей и медиа;

«Доброе дело». Жизненные истории людей, которые смело можно назвать подвигами. В этом году участники номинации также рассказывали о тех, кто помогал во время Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ;

«Малая Родина». Решения для социальных проблем и волонтерства в небольших населенных пунктах;

«Молоды душой». Номинация для проектов по улучшению уровня жизни пожилых людей и развитию «серебряного» волонтерства;

«Оберегая сердцем». Здесь можно поддержать проекты о повышении качества медицинской помощи и донорстве.

«Организатор добровольчества». Проекты представляют руководители добровольческих проектов, НКО и те, кто формирует волонтерское сообщество;

«Помощь детям». Авторы инициатив в этой номинации представили проекты о воспитании и обучении детей, в том числе в трудной жизненной ситуации;

«Помощь животным». Проекты, направленные на защиту прав животных;

«Равенство возможностей». Инициативы сильных людей, которые не только сами справляются со сложной жизненной ситуацией (инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд и т. п.), но и помогают другим;

«Рожденные помогать». Номинация для проектов, помогающих самым незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе и т.д.;

«Смелые сердцем». Здесь можно проголосовать за проекты, посвященные ликвидациям ЧС, повышению знаний о безопасности среди населения;

«Уверенные в будущем». В номинации представлены проекты по сохранению исторической памяти, заботы о ветеранах и развитию патриотизма.

Параллельно с народным голосованием на портале конкурса будет проходить заочная оценка работ федеральным жюри. Каждый проект оценит 3 члена жюри из числа представителей НКО, лидеров мнений в сфере добровольчества и благотворительности, СМИ и топ-менеджмента социально ответственного бизнеса.

Среди членов жюри: руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина, российская актриса, директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Калерия Лаврова, программный директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Мария Мельниченко, директор Благотворительного фонда «Образ Жизни» Елена Береговая, первый заместитель генерального директора Издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов, председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, президент Благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова и другие.

С полным составом жюри и самими проектами конкурсантов можно ознакомиться на портале DOBRO.RU, а затем выбрать понравившуюся инициативу в любой из номинаций и проголосовать за нее по ссылке: https://dobro.ru/vote

Имена победителей конкурса «Доброволец России – 2020» станут известны 5 декабря в Национальный день добровольца (волонтера).

В 2020 году конкурсу «Доброволец России» исполняется 10 лет. В юбилейный год на конкурс подано 53 219 инициативы. Это почти в 2 раза (52%) больше, чем годом ранее.

Конкурс «Доброволец России» реализуется в рамках федеральных проектов «Социальная активность» и «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образования».

СПРАВКА КП

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Конкурс «Доброволец России» проводится Федеральным агентством по делам молодежи, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» и Ассоциацией волонтерских центров при поддержке АНО «Россия – страна воможностей».

На протяжении десяти лет всероссийский конкурс «Доброволец России» собирает авторов лучших социальных инициатив и проекты, которые получают гранты на дальнейшее развитие. Участники и финалисты получают ценный опыт самопрезентации и публичных выступлений, а также коммуникации с представителями общественности, бизнеса, власти, НКО и неравнодушными людьми, вовлеченными в волонтерство. Они привлекают внимание к реальным социальным проблемам на примере реализации своих проектов и тем самым помогают делать жизнь в стране лучше. Грантовый фонд конкурса по инициативе Президента России Владимира Путина в 2020 году увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.

Ежегодная церемония награждения финалистов в декабре – это не конечная точка для конкурсантов, а начало нового и насыщенного этапа. На протяжении года лидеры социальных инициатив смогут в рамках участия в программе акселерации проектов конкурса работать с наставниками. Они получают возможность улучшить свои проекты и овладеть эффективными инструментами для личностного и профессионального роста.