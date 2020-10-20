Путину рассказали о немецких рекордах в российском молоке

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления "Россельхозбанка" Борис Листов во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

- В качестве исполняющего обязанности президента подписывал указ о создании, - вспомнил Владимир Путин момент рождения «Россельхозбанка», которому в этом году исполнилось 20 лет.

- Сегодня он входит в пятёрку крупнейших российских банков и играет системообразующую роль в национальной экономике, - подвел некоторые итоги во время доклада президенту глава компании Борис Листов. - Банк является пятым по капиталу – 511 миллиардов рублей, пятым по привлечению средств и по кредитованию физических лиц, является четвёртым по объёмам ипотеки и выдаче кредитов юридическим лицам. И, конечно, он является безусловным лидером по финансированию агропромышленного комплекса.

Иллюстрируя результаты своей работы, он привел в пример, что каждый второй килограмм свинины и говядины в России, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо – это продукция предприятий, которые были построены на деньги «Россельхозбанка».

В одном из крупнейших проектов банка Владимир Путин обнаружил старого знакомого.

- Группа компаний «ЭкоНива» – крупнейший производитель молока не только в России, но и в Европе. Производство молока почти миллион тонн в год, более 100 тысяч голов молочного стада, 14 тысяч рабочих мест, работает в 14 регионах, - рассказал Листов. - Примечательность этого проекта заключается в том, что бессменным основателем и руководителем группы компаний является гражданин немецкого происхождения Штефан Дюрр.

- В Воронеже он сейчас? - уточнил президент.

- Да, он получил российское гражданство в 2014 году на основании вашего указа за особые заслуги перед Россией.

Рассматривая диаграмму, посвящённую географии проектов банка, глава государства заинтересовался Кавказом, где безработица - одна из главных проблем.

- А в Чечне? Что они выращивают? - спросил Путин.

- Построили новейший тепличный комплекс, называется «ЮгАгроХолдинг», общее производство – 12,5 тысячи тонн в год. Они обеспечивают не только республику, но и близлежащие регионы. Хороший проект получился, достойный, современный.

- И кто там организатор производства и инвестор? - продолжил расспрашивать Путин. - Местные?

- Местные, - подтвердил Листов.

- Молодцы, - похвалил президент.