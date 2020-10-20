Экономика Казахстана медленно выздоравливает от коронавируса

Фото: primeminister.kz

Несмотря на серьёзное влияние пандемии и глобального экономического кризиса, экономика Казахстана демонстрирует постепенный рост показателей, об этом сообщил премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин.

«По итогам 9 месяцев в базовых отраслях экономики сохраняется положительная динамика роста. В обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%, из них в фармацевтике – на 39,8%, производстве готовых металлических изделий – на 18,9%, машиностроении – на 16,6%, в том числе автомобилестроение на 51,6%, а также бумажной продукции на – 15,1% и лёгкой промышленности – на 14,1%. Объёмы строительства увеличились на 10,5%, ввод жилья – на 9% или порядка 9,6 млн кв метров. В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 5%, собран хороший урожай. По важным направления горнорудного сектора сохраняется положительная динамика, таким как добыча металлических руд – рост на 1,2%, добыча прочих полезных ископаемых – на 0,4%», - такие цифры глава кабинета министров привёл в ходе заседания правительства.

«Рост сектора услуг свидетельствует об активизации деятельности малого и среднего бизнеса»

Как отметил Аскар Мамин, в условиях необходимости выполнения достигнутых договорённостей в рамках ОПЕК+ в Казахстане наблюдается снижение добычи нефти. При этом сектор услуг в сентябре по сравнению с августом продемонстрировал «определённый рост». Наблюдается также возобновление активности в сфере торговли на 2,7%, в сфере связи - на 1,3%, в сфере транспорта и складирования - на 1,2%. «Рост сектора услуг свидетельствует об активизации деятельности малого и среднего бизнеса. А это новые рабочие места, улучшение благосостояния наших граждан», - подчеркнул глава правительства.

Фото: primeminister.kz

По его словам, устойчивая тенденция роста показателей является индикатором восстановления экономики в целом. Кроме того создана достаточно надёжная «подушка безопасности» страны. Золотовалютный резерв и активы Национального фонда по состоянию на 1 октября 2020 года оцениваются на общую сумму в 91,1 миллиарда долларов.

Выступая на заседании кабинета министров, глава правительства рассказал коллегам о том, как идёт восстановление экономики Казахстана «в разрезе регионов». По словам Мамина, в первые 9 месяцев непростого 2020 года рост социально-экономического развития по пяти основным показателям обеспечили 7 регионов страны. Это Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Шымкент. Среди других буксиров роста - города Нур-Султан и Алматы.

Из-за снижения объёмов добычи в нефтегазовом секторе в число отстающих регионов попали Кызылординская, Атырауская и Западно-Казахстанская области. Премьер-министр поручил руководителям этих регионов принять необходимые меры. «Всем регионам необходимо активизировать работу для обеспечения эффективной реализации всех задач, поставленных главой государства, - сказал Аскар Мамин. - В отношении доходной части бюджета до конца года необходимо достигнуть стопроцентное исполнение утверждённого плана. По части исполнения бюджета в текущих условиях руководители центральных и местных органов должны обеспечить эффективное и своевременное освоение до конца года. До конца года осталось 3 месяца, и надо приложить все усилия для завершения всех проектов и реализации планов».

Рост ВВП Казахстана составит 4,7%

Положительные тенденции в экономике Казахстана отмечают и международные наблюдатели. Восстановления экономической активности в республике в 2021–2022 годах ожидает Евразийский банк развития (ЕАБР).

ЕАБР прогнозирует, что в будущем и последующем годах рост ВВП Республики Казахстан в среднем будет составлять 4,7% в год (в текущем году он снизился на 2,5%), об этом говорится в макроэкономическом обзоре, подготовленном дирекцией по аналитической работе Евразийского банка развития.

В докладе отмечается общеизвестный факт: последствия пандемии COVID-19 привели к беспрецедентному сокращению глобальной деловой активности, объёмов международной торговли и экономическому спаду в подавляющем большинстве государств мира.

Свидетельств этого больше, чем хотелось бы. По данным статистического агентства Eurostat, пандемия коварного вируса отбросила экономику Европы на 10–20 лет назад. ВВП 28 стран Европейского Союза во втором квартале нынешнего года постигло рекордное падение - 14,4% в годовом выражении. Объёмы немецкой экономики вернулись на уровень 2011 года, испанской — 2002-го, а экономика Италии отброшена до уровня начала 1990-х. Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прогнозирует, что спад ВВП страны по итогам 2020 года превысит 5%, а в 2022-2023 годах экономика будет расти темпами, не превышающими 2,5%.

Экономика Казахстана в январе-июне 2020 года сократилась на 1,8%, говорится в докладе Евразийского банка развития. Специалисты ЕАБР считают, что ключевыми факторами сокращения является карантин, снижение внешнего спроса, падение цен на нефть, а также замедление темпов добычи «чёрного золота» в рамках договорённостей ОПЕК+.

Согласно базовому сценарию ЕАБР, смягчение карантинных ограничений во второй половине нынешнего года и сохранение стимулирующей монетарной и фискальной политики сформируют условия для начала восстановления экономики Казахстана. Продолжение антикризисной поддержки государства бизнесу и гражданам в 2021 году существенно смягчит негативное влияние пандемии на экономику.

Фото: primeminister.kz

Выздоровление будет небыстрым

Однако из-за повышенной неопределённости, соблюдения социального дистанцирования, скромного внешнего спроса и ослабленной инвестиционной активности процесс экономического восстановления будет длительным. Возврат к «довирусному» уровню производства в Казахстане ожидается в течение 2021–2022 годов. В обзоре Евразийского банка развития отмечается, что в мае-июне казахстанский тенге частично восстановил утерянные позиции, он укреплялся до отметки 397 тенге за доллар (около 72 рублей), чему способствовали начало восстановления экономической активности внутри страны и за рубежом, а также рост нефтяных котировок. Во второй половине августа и в начале сентября на региональных финансовых рынках выросла волатильность из-за увеличения геополитических рисков, сохранение которых не позволит в полной мере реализовать потенциал укрепления национальной валюты. ЕАБР ожидает коррекции курса к равновесному уровню в течение 2021 года при условии замедления темпов пандемии и нормализации международной обстановки.

По мнению старшего аналитика Евразийского банка развития Айгуль Бердигуловой, экономические риски остаются высокими. Они смещены в сторону ухудшения прогноза из-за неустойчивости наметившегося восстановления экономической активности на фоне сохраняющейся угрозы второй масштабной волны пандемии.

В докладе ЕАРБ также говорится о том, что темп прироста индекса потребительских цен в Казахстане в нынешнем году несколько ускорился под влиянием эффекта переноса валютного курса, временного ажиотажного спроса населения на отдельные товары и удорожания плодоовощной продукции. Специалисты ЕАБР прогнозируют, что к концу года инфляция в Республике Казахстан составит 7,1%.

В этой обстановке премьер-министр РК Аскар Мамин призвал правительство и региональных руководителей активизировать работу. «В целом экономика Казахстана демонстрирует постепенный рост показателей», - резюмировал премьер-министр.