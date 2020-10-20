На ближайшие матчи чемпионата КХЛ не полетят 10 игроков магнитогорского «Металлурга», находящиеся на карантине

Игроки "Металлурга" радуются забитому голу в матче чемпионата КХЛ. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Эпидемия коронавируса продолжает злобствовать на спортивных аренах. Больше всего в последнее время достается Континентальной хоккейной лиги, где были перенесены и даже отменены уже несколько матчей.

И вот вирус накрыл один из самых известных и успешных клубов «Металлург» (Магнитогорск). Сначала с подозрением на коронавирус ушли на карантин Николай Прохоркин, Юхо Ламмикко, Богдан Потехин, Никита Рожков и Егор Коробкин, плюс два основных голкипера - Юхо Олкинуору и Василий Кошечкин. Ситуация зашла так далеко, что руководители «Магнитки» решили выписать своего бывшего вратаря Артема Загидулина, находящегося в системе «Калгари Флеймз», и заключить с ним краткосрочный контракт.

Первый вице-президент клуба Сергей Ласьков сообщил, что если формальности будут быстро улажены, то Загидулин пробудет в «Магнитке» до начала сезона за океаном. Кстати, пока официальной даты старта чемпионата НХЛ нет. Из-за пандемии Кубок Стэнли пришлось проводить в августе – октябре и начало новой сессии планируется только на 1 января.

А сегодня стало известно, что на карантин сели еще трое игроков «Металлурга» - защитники Михаил Пашнин и Артём Минулин, а также нападающий первой тройки Максим Карпов. Словом, команда отправляется в турне – Москва (Мытищи, где 21 октября предстоит встреча с «Куньлунем») – Череповец (23 октября матч с «Северсталью») без 10 (!) игроков основного состава. Пока о переносе этих игр информации нет.

Любопытно, что вчера КХЛ отменила встречу того же «Металлурга» и рижского «Динамо», где вся команда, включая тренеров, находится на карантине. Ранее, 17 октября, латвийский клуб не смог выйти на игру с «Витязем».