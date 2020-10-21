Идеальный офис времен коронавируса.

«Комсомолка» вместе с экспертами разбиралась, как должен выглядеть офис времен коронавируса. Фото: Shutterstock

Как и прогнозировали медики, нас накрыла вторая волна коронавируса. Цифры заболеваемости по стране бьют рекорды, но снова запирать народ по домам в рамках нерабочих дней на этот раз, похоже, не собираются. Еще один внеплановый нерабочий месяц ляжет слишком тяжелым бременем на экономику страны, и на самом высоком уровне говорят, что закрывать предприятия и офисы никто не собирается. Вот, например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объясняет, что закрываться по домам смысла нет: в отличие от весны у нас есть протоколы лечения и достаточное число больничных коек.

Но, согласитесь, до больницы лучше не доводить. А поэтому маски и перчатки в общественном транспорте и особые требования к рабочим местам на период пандемии. «Комсомолка» вместе с экспертами разбиралась, как должен выглядеть офис времен коронавируса.

БОЛЬШОЙ МЕДБРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ

Собранные вместе рекомендации и правила от Роспотребнадзора представляют образ идеального офиса посткарантинной эпохи (см. графику). Предусмотрено, кажется, максимум возможного: от измерения температуры на входе до запаса масок.

- Соблюсти все эти санитарные требования довольно непросто. Это человеку для похода в магазин надо маску надеть - и готов. А когда речь идет о целом предприятии, это требует огромного количества времени и трудовых ресурсов: закупить, организовать по бумагам, - говорит член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. - Но у работодателей выбор невелик. Либо ты адаптируешься, либо закрываешься, либо получаешь огромный штраф.

Член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

А еще нужны деньги, и немаленькие. Санитайзеры, маски, термометры, бактерицидные облучатели - все это стоит денег. Впрочем, эксперты говорят, что тут на работодателей должен действовать не только страх штрафов, но и циничный расчет: здоровые сотрудники выгоднее больных. Не зря же многие компании заморачиваются с добровольным медицинским страхованием и тратятся на оплату фитнеса.

В правилах есть и такой пункт - контроль за использованием средств защиты. Следить, стало быть, чтобы все были в масках.

- Труднее всего контролировать людей, - уверен Порочкин. - Владелец бизнеса может соблюсти все требования, но просто нереально проследить, чтобы все сотрудники и клиенты носили маски. Только отворачиваешься, работник снимает маску (которую ты ему купил, выдал и обязал носить). Штраф в этом случае получат оба - и это не совсем справедливо.

Идеальный офис времен коронавируса. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

А ДОМА ЛУЧШЕ

Впрочем, совсем без удаленки не обошлось. Мэр Москвы в начале месяца издал указ перевести 30% сотрудников на работу из дома. В их числе обязательно должны быть беременные, люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

И это притом что депутаты хоть и разработали законопроект об удаленной работе, но принять его пока не успели. Так что отправить человека трудиться из дома можно только по его желанию.

В начале октября мэр Москвы издал указ перевести 30% сотрудников на работу из дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Документ многих в столице взволновал. Потому что отчитываться об удаленщиках нужно было каждую неделю, а за непослушание грозили серьезным штрафом. С тех пор, правда, ситуация немного устаканилась.

- Во-первых, мэрия дала нам разъяснения, что на ИП и юрлица без сотрудников этот приказ не распространяется. А во-вторых, пропала необходимость каждую неделю отправлять в мэрию списки удаленщиков, - отметил Порочкин. - Теперь нужно сообщать лишь, если в этих данных что-то изменится.

Но остались требования передавать в мэрию не только телефоны сотрудников на удаленке, но и номера их машин или карт «Тройка».

- А вот это уже привет из какого-то параллельного мира. Есть риск того, что люди просто будут максимально эти данные фальсифицировать, - уверен глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи.

ВАЖНО

8-800-2000-112 - телефон единой горячей линии госинспекции труда. По нему могут получить консультации как работники различных организаций по своим правам, так и работодатели, которым расскажут, как правильно оформить удаленку, кого и куда можно по нынешним временам отправить в командировку и многое другое.

КСТАТИ

Анализ за счет конторы

В приложении к одному из указов мэра Москвы есть интересный пункт. Все организации города обязаны провести исследование на ковид у своих сотрудников. В документе прописана вся бюрократическая процедура с письменными согласиями и журналами учета. Но для народа это значит одно - можно сдать тест на коронавирус за счет работодателя.