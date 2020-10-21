Анастасию Каменскую обвинили в преступлении

Рассказываем о главных новинках последних месяцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Маринина «Безупречная репутация».

Александра Маринина

«Безупречная репутация»

Издательство «Эксмо»

Следователю Анастасии Каменской, любимой героине писательницы Александры Марининой, уже под 60. Она справляется с печальными мыслями о близящейся старости благодаря мужу - тот чеканно формулирует для супруги преимущества этого возраста («С каждым прожитым днем все меньше людей имеют право учить тебя жить. С каждым прожитым днем опыта становится все больше, а вероятность совершить ошибку - все меньше. И с каждой новой морщинкой все меньше шансов стать жертвой изнасилования»). Уйдя из органов, Каменская теперь подвизается в частном детективном агентстве. Это скучнее, чем кажется. Но вот наконец подворачивается хоть и убогонькое, а все ж любопытное на общем фоне дельце. Никому не известный молодой писатель сначала согласился, а потом отказался продавать права на экранизацию своего романа. Продюсеры все-таки хотят выбить из него разрешение, а для этого устранить причину, заставившую его передумать. Каменская знакомится с беллетристом, а на следующий день его убивают. Причем обвиняют в убийстве саму Анастасию Павловну: будто бы она влюбилась в привлекательного автора, решила затащить его в постель, а когда он отказал «старой мымре» в половой близости, оскорбилась и отомстила.

Конечно, это абсурд - и, конечно, стряхнув обвинения, Каменская с удовольствием включится в расследование уголовного дела. Но Маринину интересует не столько детективная составляющая, сколько психологическая: в самом начале она предупреждает читателей, что это «книга не о преступлении, а о людях». В частности, о том, что им делать при наступлении так называемого возраста элегантности, когда кому-то хочется переосмыслить жизнь, а кому-то - наконец взять от нее все, чего не хватало в юности.

Майк Байер «Успешно счастливый».

Майк Байер

«Успешно счастливый»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Известный психотерапевт и коуч выпустил книгу о том, как человеку высвободить лучшее, что в нем есть (Байер называет это best self, «Лучшее Я»), и справиться с саморазрушительными тенденциями в себе самом (их автор называет «Анти-Я»). Публикуем небольшой фрагмент из книги, в котором Байер дает советы людям, ищущим новую работу.

Если сейчас вы без работы или точно знаете, что готовы покинуть нынешнее место, главное - не путать активность поиска работы с эффективностью. Рассылка вашего резюме по электронной почте сотням работодателей, которых вы нашли в интернете, - это неплохая отправная точка, но вам предстоит проделать еще немалый путь до работы своей мечты. Прежде чем звонить и напрашиваться на собеседование, договоритесь о предварительной встрече, чтобы получить немного информации о компании изнутри, а также рассказать, насколько ваши навыки и знания отвечают их потребностям.

Если ваши финансы начинают таять, а долги на кредитной карте накапливаться, то вам необходимо буквально превратить поиски работы в свою работу. Вставайте каждое утро, одевайтесь так, как будто идете в офис, а затем все восемь часов посвящайте активным поискам нового места. Я всегда советую своим клиентам создать электронную таблицу, где можно будет отслеживать компании, с которыми вы уже связались, а также указывать номера телефонов и адреса электронной почты контактных лиц. Делайте это до тех пор, пока не появится предложение, которое вы будете готовы принять.

Если ваше финансовое положение крайне сложно, беритесь за срочную работу, работайте неполный день, чтобы сводить концы с концами и не впадать в депрессию, параллельно продолжая поиски постоянного места. Вы можете доставлять пиццу, работать в кафе или отвечать на звонки клиентов информационных центров. Нет такой работы, которая была бы вас «недостойна». Это мысли вашего Анти-Я. Не позволяйте вашему эго встать на пути вашего стремления стать лучше и найти работу своей мечты. За истинное счастье всегда стоит бороться.

Уверен, что вы удивитесь тем интересным контактам, которые установите в процессе поиска работы. Во время учебы в университете я работал параллельно в двух разных кофейнях, и это был бесценный опыт. Помимо знания о том, как работать в команде, общаться с людьми и говорить практически с кем угодно, я сделал для себя важнейшее открытие относительно своей истинной личности: я никогда бы не смог прижиться в корпоративной структуре. Понимание того, что нам не подходит, является важной частью пути, который ведет нас к нашему Лучшему Я. Пусть эта важная и полезная информация станет неотъемлемой частью сферы вашей работы.

Как выделиться на фоне других кандидатов

Я собеседовал сотни людей, приходящих на работу в CAST Centers, и критерием номер один всегда было то, насколько кандидаты были готовы к поиску информации о нашей компании еще до приглашения на встречу. Если кто-то не интересовался нашей философией и методами работы, как он мог быть уверен в том, что наши ценности совпадают с его устремлениями? Меня поражало то, что 80 процентов соискателей не удосуживались даже заглянуть на сайт клиники в интернете, чтобы прийти на собеседование во всеоружии. Вывод: направляя свое резюме работодателю, узнайте как можно больше о компании, в которой хотите работать.

Главные уроки из моего личного опыта

Оглядываясь назад на собственную карьеру, я испытываю глубокую благодарность за весь полученный мною опыт. Он был как хорошим, так и не очень. Местами, может, даже плачевным. Я пробовал свои силы во всем, начиная с бариста (когда у тебя нет опыта, это особенно интересно) и заканчивая официантом в 5-звездочных ресторанах (ох, сколько ж винных бутылок было перебито) и футбольным судьей (притом что я не знал ни одного правила). Я брался даже за временную работу с почасовой оплатой, перестилая полы, перекрашивая стены и т. п. Особняком в моей памяти стоят ночные смены в реабилитационном центре, где я должен был совершать обход по палатам людей, осужденных за преступления и ожидавших вынесения приговора. Моя трудовая биография, мягко говоря, имеет широкий диапазон. И я готов поспорить, что ваш собственный опыт работы тоже.

В 22 года я полностью перезагрузил свою жизнь. (…) Я был попросту на мели. Поэтому я взялся за то, что называют «трезвой работой». Это любой тип работы, которую ты выполняешь, лишь бы снова встать на ноги. Я пересчитывал каждый цент, чтобы купить сэндвич в местном гастрономе. Именно тогда, как мне кажется, я впервые научился принимать верные решения.

Вплоть до этого момента я играл по своим правилам, которые, откровенно говоря, были незрелыми и непрофессиональными. Но на той первой «трезвой» работе я действительно старался проявить себя с лучшей стороны. Я научился мыть, убирать, приветствовать людей, узнал, что в кофейнях всегда играет одна и та же музыка. Снова и снова. (И еще я узнал, что когда вы начинаете вспенивать соевое молоко, оно издает визжащие звуки, как будто «крича» на вас в ответ. Малоизвестный факт.) Всегда помните, нет ни простого, ни короткого пути к вершине.

В первый день моей работы в лечебном центре у меня был наставник, который сказал мне, что, посвящая свою жизнь помощи людям, вы должны развиваться сами или сразу уходить. То же самое касается жизни в целом: вы либо растете, либо отказываетесь от нее. Это выбор, который должен сделать для себя каждый. Я по сей день живу верой в эту истину. Оставайтесь всегда в «режиме губки» - впитывайте в себя как можно больше информации и полезных уроков от тех, кто вас окружает, чтобы вы всегда могли продолжить путь навстречу своему Лучшему Я.

Алена Аракчеева «Школа юного кондитера».

Алена Аракчеева

«Школа юного кондитера»

Издательский дом «Комсомольская правда»

В детстве Алена Аракчеева готовилась стать теннисисткой, но из-за травм была вынуждена оставить спорт. И поборола тоску, обратившись к кондитерскому искусству. Уже в 14 лет она стала профессиональным кондитером четвертого разряда, готовила на заказ, сотрудничала с крупными брендами. Сейчас ей 17, она продолжает учиться и работать, у ее блога в Инстаграме (@big__sweet__blog__) 142 000 подписчиков. А подзаголовок ее первой книги - «Как открыть свой сладкий бизнес после школы». В книге мало «девчачьего», нет сюсюканья и лишних слов - читателя сразу встречают технологии, графики и формулы, по которым можно рассчитать количество крема, бисквита и начинки для торта. Эти лаконичность и деловитость прекрасны - как прекрасны и рецепты Алены.

Ольга Токарчук «Веди свой плуг по костям мертвецов».

Ольга Токарчук

«Веди свой плуг по костям мертвецов»

Издательство «Эксмо»

Ольга Токарчук, польская писательница с украинскими корнями, в прошлом году получила Нобелевскую премию по литературе. На родине некоторые ее критикуют за выпады в адрес католической церкви и за радикальный экологизм. И то и другое было выражено как раз в этой книге, вышедшей в 2009 году, а у нас переведенной только сейчас. Героиня - немолодая женщина, одиноко живущая в малонаселенной местности на юго-западе Польши, присматривающая за чужими дачами, преподающая английский в местной школе, переводящая британского поэта-мистика Уильяма Блейка, помешанная на астрологии. Однажды зимним утром ее соседа-бобыля, охотника, пьяницу и негодяя, находят мертвым - он подавился острой костью косули, которую сам застрелил, приготовил и начал есть. Вскоре обнаруживают труп еще одного охотника на снегу. Как объясняет полицейским героиня, совершенно очевидно, что убийцы - животные, решившие мстить тем, кто их истребляет, это подтверждают и гороскопы погибших. Странную старушку почему-то не слушают…