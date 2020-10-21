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Только шашка казаку в степи дельфин: в Москве открылась "Закрытая рыбная выставка"

Что означает загадочное название, ходил выяснять наш корреспондент
Сергей СЕЛЕДКИНСергей СЕЛЕДКИН
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Что означает загадочное название, ходил выяснять наш корреспондент

Что означает загадочное название, ходил выяснять наш корреспондент

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Два года назад художник Дмитрий Хворостов нашёл на пляже мертвого дельфина и решил его похоронить. Пока он закапывал дельфина, на помощь подоспел смотритель пляжа. В процессе "похорон" неожиданный помощник рассказал страшную историю. В годы войны его дед нашел на пляже мертвого казака в отличных хромовых сапогах. Сапоги были такие хорошие, что желание обладать ими затмило все остальные чувства. Сапоги не снимались с разбухших ног утопленника и тогда дед отрубил ноги. Похоронив то, что осталось от казака, дед повесил отрубленное на шелковицу. Когда плоть высохла, он почистил сапог изнутри и долго потом носил "казачьи" сапоги.

История слишком "жирная", чтобы в нее поверить, но не поверить нельзя: и рассказ черкеса, и процесс "похорон" дельфина зафиксированы на видео.

Дельфин, казак, хромовые сапоги и соединились в работе "Натюрморт-рыба": сделанном на заказ сапоге в виде дельфина.

Работа «Натюрморт-рыба» Дмитрия Хворостова

Работа «Натюрморт-рыба» Дмитрия Хворостова

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Посмотреть на эту и другие работы 17 молодых художников, учащихся института современного искусства "База", можно на открывшейся 20 октября "Закрытой рыбной выставке". Парадоксальное сочетание сразу трех прилагательных - открытая "закрытая", да еще и "рыбная" - привлекает внимание, однако, сказать по справедливости, остальные экспонаты громоздкими и неочевидными метафорами сильно уступают и метафорам самого Вознесенского, и яркому "Натюрморту-рыбе". Без бутылки, без объясняющего человека разобраться в том, что расположено в белых залах Центра Вознесенского, не представляется возможным. А жаль, ведь идея выставки прекрасна и поэтична.

Куратор Дмитрий Хворостов на фоне работы «Прорези»

Куратор Дмитрий Хворостов на фоне работы «Прорези»

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Однажды полвека назад художник Игорь Макаревич обнаружил чуть ли не на помойке необычный каталог, выпущенный в 1935 году. Название - "Закрытая рыбная выставка" - сразу привлекло внимание художника. Судя по всему, выставка с таким названием проходила в 1935 году в Астрахани. Правда, что именно там экспонировали и почему экспозиция назвалась "закрытой" - оставалось загадкой. В каталоге не было никаких репродукций и описаний работ.

Можно ли воссоздать работу, зная только ее название? В 1990 году Макаревич вместе с Еленой Елагиной попробовали это сделать. Взяв за основу каталог никогда не виданной выставки, они концептуалистскими методами создавали свои "шедевры" на рыбную тему. Получалось что-то типа "глухого телефона". Так, экспонат "Прорези" художники представили как прорези тупым ножом на клеенке. Откуда им было знать, что так называется специальное устройство в лодке, куда кладут улов.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Нынешняя выставка - это, по сути, еще один виток эксплуатации идеи, предложенной Елагиной и Макаревичем. Теперь, к примеру, "Прорези" в исполнении Максима Новикова выглядят как каркас лодки с сеткой и -- крылья, приделанные к лодке. ("Что-то вроде "Летатлина", - объясняет художник).

А была ли выставка 1935 года вообще? А не придумали ли ее Макаревич с Елагиной? Никто не знал ответа на этот вопрос, но случилось чудо, и на ловца прибежал зверь. Сначала - нашелся пригласительный билет на выставку 1935 года, а буквально за неделю до открытия - в запасниках ГМИИ отыскалась одна-единственная работа участницы первой "Рыбной выставки" Зои Куликовой. Графика "На приемном моторе" запечатлела ловлю осетровых.

Среди экспонатов мне на глаза попалась книга Крыловой "Ловецкое слово" - словарик рыболовецких терминов. На ум сразу пришло свежее стихотворение поэтессы Ольги Ермолаевой про то, как она читала "Словарь ветров":

Тогда всю осень горевала,

слезами растравляла веки,

один «Словарь ветров» читала

из всей своей библиотеки.

Один-единственный, любезный,

где всех ветров сошлись обличья: —

«пылкой», «сладимый» ли, «небесный»,

«хохлачий», «ледниковый», «птичий»…

И «брамсельный», и «восходящий»,

и вихорь — «дервиши пустыни»,

«женатый» и «руководящий»,

и ветр по имени «Косыня».

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Руки потянулись к книге и как ни пытался один из молодых и важных художников доказать, что словарик - часть его экспозиции, мне все же удалось полистать книгу и выписать несколько потрясающих слов, которые, в совокупности с дельфином-сапогом, составили мощное впечатление о происходящем.

АННА, АНЮТКА, НЮСЯ - название щуки

АСТРАХАНКА - селедка

БАЗАНИТЬ - двигать лодку одним веслом

ЗАЧАМРИТЬ - говорится о погоде, когда она портится, налетает сильный ветер

КАРБОВАТЬ - резать рыбу поперек спинки перед засолом

КИРСАНСТВО - обман, обвешивание и обсчет рыбаков на рынке

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Билеты: 100-150 рублей

Адрес: Центр Вознесенского, Большая Ордынка, д. 46, стр. 3.

График работы: среда – пятница: 13:00 – 21:00; суббота – воскресенье: 12:00 – 20:00

Выставка продлится до 21 ноября

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