Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 21 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о том, что происходит в Нагорном Карабахе на 21 октября 2020 года Фото: REUTERS

БАКУ ИНФОРМИРУЕТ

"Армянская армия подвергла ракетно-артиллерийскому обстрелу территории Геранбойского и Тертерского районов. В ходе боев на Губадлинском направлении артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии уничтожили подразделения армянских вооруженных сил", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Также Баку сообщает о двух сбитых беспилотниках Армении.

"Наши военнослужащие становятся шехидами. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Они всегда будут жить в наших сердцах. Наши военнослужащие получают ранения на поле боя. Да дарует Аллах всем нашим раненым военнослужащим исцеления! В то же время коварный враг регулярно подвергает обстрелу наши населенные пункты, каждый день наши прифронтовые города, села подвергаются обстрелу коварным врагом", - приободрил своих военнослужащих президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

НОВОСТИ ИЗ КАРАБАХА

"Министерство обороны Армении отрицает, что армянская сторона якобы наносит ракетно-артиллерийские удары по Горанбойскому и Тертерскому районам", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

В свою очередь представитель минобороны Армении Арцун Ованнисян говорит СМИ буквально следующее: "Азербайджанская армия, начав операцию двумя-тремя ударными кулаками численностью свыше 15-20 тысяч человек, так и не добились успеха. Хотя в каждом таком ударном кулаке было свыше 100 танков, столько же бронетехники, 200-300 артиллерийских средств, в том числе десятки тяжелых РСЗО".

Ованнисян отмечает в интервью, что Азербайджан потерял убитыми более 800 солдат, и теперь вынужден сконцентрировать остатки сил на южном направлении.

АЛИЕВ ПОСТАВИЛ УСЛОВИЯ

"Переговоры, которые проводились на протяжении около 30 лет, не дали никаких результатов. Построенные Арменией на оккупированных землях укрепления говорят о том, что они не намеревались возвращать нам эти земли. Они просто обманывали нас и международных посредников, тянули время и наряду с этим проводили незаконное заселение на оккупированных землях", - заявил в своем послании к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев также заявил, что Баку "не проводит никаких операций на территории Армении".

"У нас нет таких планов, несмотря на то, что они дважды подвергли бомбардировке Гянджу с территории Армении. Мы не ответили им их способом. Мы ответили на поле боя. Я говорил, что мы отомстим им на поле боя, и мы делаем это. Пока не поздно, Армения должна заявить о том, что покидает оккупированные земли. После этого бои могут быть остановлены", - поставил условие Алиев.