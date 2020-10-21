В финале конкурса «Доброволец России – 2020» представлены три ямальских проекта

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

Три ямальских волонтёра вышли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России». Жительницы Ноябрьска Бэлигма Ринчинова и Екатерина Головачко, а также Юлия Попова из Салехарда представят свои добровольческие проекты на конкурсе, финал которого состоится 5 декабря в Национальный день добровольца. Стартовало народное голосование, которое позволит конкурсантам получить дополнительные баллы к итоговой оценке.

«АРКТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДЫ»

Финалисты сразятся за гранты на развитие проектов. Общая сумма каждого из них - до 2 миллионов рублей, до 500 000 из которых победитель сможет инвестировать в получение образования на территории России.

Проекты ямальских активисток разнонаправлены. Бэлигма Ринчинова презентует свой «Арктический десант волонтёров Победы 2.0». Его цель – приобщить жителей округа к организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы. Девушка возглавляет региональную добровольческую организацию, которая объединяет волонтёров Победы в регионе. Её проект позволит провести обучение в отдалённых поселениях Ямала и приобщить жителей к волонтёрской деятельности. Активисты проводят уборку квартир и домов ветеранов, благоустройство памятных мест, организуют встречи молодёжи с ветеранами и пожилыми жителями.

Инициатива «Поделись улыбкою своей» Екатерины Головачко направлена на обучение детей волонтёрской деятельности. Девушка взаимодействует со школьниками, ее цель – сформировать у ребят желание помогать другим бескорыстно. Девушке 17 лет, занимается добровольчеством она уже 4 года, 3 из них - лидер объединения “Открытые сердца”. Сейчас в команде 46 волонтёров, в ближайшее время число участников организации вырастет до 60. За счёт средств грантовой поддержки Екатерина планирует с волонтёрами гимназии привлечь в добровольческую деятельность дошкольников через развивающие мастер-классы, акции, викторины.

«Очень радостно, что проект прошел в финал конкурса такого уровня. Подготовка документации была серьезной, так как важно донести до каждого суть проекта и результаты, которых мы достигнем в случае расширения географии проекта. Впереди ждет не менее волнительный этап - голосование и новая защита», - поделилась впечатлениями Екатерина Головачко.

ГОЛОСОВАНИЕ СТАРТОВАЛО

Жительница окружной столицы Юлия Попова помогает пациентам онкологического отделения Салехардской больницы реабилитировать двигательную активность рук и улучшить психоэмоциональное состояние. Такая идея возникла у неё в марте 2018 года: Юлия в составе школьной вокальной студии “Мелодика” пришла в больницу с небольшим концертом. Психолог онкологического отделения рассказала ребятам о том, что пациентам требуется помощь волонтёров. По её мнению, за счёт мастер-классов по вязанию, валянию шерсти, рисованию пациенты, которые перенесли химиотерапию, могут восстановить мелкую моторику рук. В октябре 2019 года состоялся первый такой мастер-класс, затем мероприятия проходили еженедельно. Последний мастер-класс прошел в канун Рождества в 2020 году. За время существования проекта удалось помочь 90 жителям Салехарда. Девушке 17 лет, в этом году она заканчивает школу.

Пандемия коронавируса продемонстрировала, как быстро волонтёры могут организоваться и прийти на помощь. На Ямале одним из первых в стране заработал штаб акции #МыВместе, который объединил усилия более 850 активистов, 4 волонтёрских движения и 15 общественных организаций округа.

"Главная цель волонтёрского движения – искреннее желание помочь нуждающимся в этом людям. Проекты, направленные ямальскими волонтёрами на Всероссийский конкурс "Добровольцы России", несут в себе решение социальных проблем. Именно поэтому они высоко оценены жюри", - рассказал директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Народное голосование за лучшие проекты конкурса «Доброволец России» стартовало. Чтобы поддержать наших финалистов, необходимо проголосовать на портале конкурса. Сделать это можно до 23:59 (по московскому времени) 13 ноября. Результаты поддержки северян составят 30% от общей оценки проекта, а остальные 70% будут зависеть от выбора жюри.

Напомним, ямальцы уже побеждали в конкурсе «Доброволец России»: в 2019 году восьмиклассник ямальской школы-интерната, житель яр-салинской тундры, участник ямальского отделения Всероссийского движения «Волонтёры Победы» Николай Салиндер и руководитель регионального штаба Всероссийского общественного движения в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» Айшат Нажмудинова получили две федеральные награды.