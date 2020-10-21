Что хорошо для Израиля - не значит, что хорошо для нас

Весь этот пластик, который у нас повсюду, могли бы собрать местные школьники и студенты Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Появилась в прессе новость: израильтяне, чтобы очистить страну от мусора, решили ввести залоговую стоимость на пластиковые бутылки. Она составит рублей так 20 в нашей валюте. То есть, вы покупаете, скажем, напиток «Тархун» за 70 рублей, потом сдаете пустую пластиковую бутылку из-под этого напитка, и вам возвращают 20 рублей. Благодаря такой мере вы, скорее всего, не кинете пустую бутыль в кусты. А если и кинете, то ее подберут бродяги или детишки, отнесут в пункт приема.

Посему на форумах многие зааплодировали столь мудрому израильскому решению и требуют то же самое применить в России.

Упаси Господи!

Мы не Израиль. У нас тут же найдутся умные люди, которые сообразят, как быстро и легко заработать на этом деньги. Себестоимость пластиковой бутылки буквально копеек 10. Продают её производителям пива, кваса, минералки копеек за 50. Но если в приемном пункте за ту бутылку дадут вам 20(!) рублей, следовательно, надо увеличить производство пластика и бОльшую часть бутылок отвозить не на пивзавод, а сразу в пункты приема. Это же будет прибыль выше, чем даже у наркомафии! Кто устоит?

Таким образом у нас сбор, или как бы сбор, пластиковой тары обернется не только кражей денег у государства, но и дополнительным пластиковым мусором.

Что делать? Уже предлагал я в прессе, и повторюсь: будь моя воля, я бы велел всем школьникам и студентам осенью и весной выходить с пакетами в ближайшие лесопарки на сборку мусора. На урок экологии так сказать. И это очень бы помогло подрастающим россиянам осознать экологическую проблему. Наверняка потом в большинстве своем эти школьники, когда повзрослеют, женятся, то не будут гадить в лесах и парках, помня свой детский и юношеский опыт уборки мусора. А также зная, что теперь уже их дети пойдут прибираться в лесах и парках.

А может быть, у читателей есть какие-то идеи по применению пластиковых бутылок не только как емкостей для воды и пива. Может полезно использовать их в строительстве, в сельском хозяйстве и где ещё? Может из них разумно, скажем, прокладывать тропы в болотистой местности, если наполненные воздухом бутыли уложить под деревянный настил? Поделитесь вашими соображениями.