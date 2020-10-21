В Якутии выдали более 9,1 тыс. участков по программе «Дальневосточный гектар»

Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергей Ховрат подвел предварительные итоги работы агентства.

«Основным направлением деятельности агентства остается трудоустройство по запросу работодателей специалистов на предприятия Дальнего Востока. Сейчас мы ведем работу по 346 соглашений с предприятиями Дальнего Востока. С 2016 годам агентством трудоустроено более 27 000 человек», — сообщил Сергей Ховрат.

Агентство осуществляет как прямой подбор, так и массовый подбор кадров, а также проводит ярмарки вакансий и организационные наборы, привлекая специалистов под нужды определенных специальностей в тех регионах и городах, где такие специалисты присутствуют. С 2017 года проведено 60 ярмарок вакансий и организационных наборов в интересах дальневосточных работодателей в 30 городах ДФО.

Агентство совместно с Рострудом помогает работодателям Дальнего Востока использовать такую меру поддержки для привлечения кадров, как программа трудовой мобильности. В 2015-2019 гг. по этой программе работодатели Дальнего Востока привлекли более 2000 человек. В 2019 году — 942 работника на 65 предприятий. В 2020 году запланировано привлечение 709 работников.

«Программа повышения мобильности трудовых ресурсов используется в том случае, когда на местном рынке нет или недостаточно кадров по определенной специальности, — отмечает глава АРЧК. - Государство оказывает поддержку при привлечении сотрудников на дальневосточные предприятия. Важно, что с этого года привлекать по программе можно не только из недальневосточных регионов, но и из других регионов Дальнего Востока. Агентство вовлекает новых работодателей в программу, а также, получая от них отклики, вносит предложения по ее совершенствованию. Подчеркну, что около 80% участников программы остаются жить и работать на Дальнем Востоке».

Агентство помогает работодателям Дальнего Востока использовать для привлечения кадров также программу добровольного переселения соотечественников на Дальним Восток. В 2019 году по госпрограмме в Дальневосточный федеральный округ переехали 6098 человек. По сравнению с 2018 годом, число выбравших Дальний Восток местом вселения выросло на 22%, а план приема перевыполнен на 31%. Тенденция к увеличению числа переселившихся соотечественников в ДФО отмечается впервые за последние 4 года.

«Агентством совместно с дальневосточными работодателями проводятся мероприятий по оргнабору из-за рубежа с целью подбора и последующего трудоустройства соотечественников на предприятиях ДФО Так по итогам мероприятий по оргнабору, проведенных совместно с угледобывающей компании Колмар» оказано содействие в трудоустройстве 202 граждан Казахстана и Украины», — пояснил Сергей Ховрат.

Кроме того, Агентство в интересах работодателей Дальнего Востока Агентство обеспечивает подготовку востребованных кадров на перспективу через механизм корректировки контрольных цифр приема, а также через открытие новых специальностей. С 2016 года при поддержке АРЧК в вузах и колледжах Дальнего Востока была открыта 61 новая специальность.