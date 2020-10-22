Причиной 10 египетских казней стали “красные приливы” - виновники экологического ЧП на Камчатке?

Библейские чудеса получили научное объяснение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экологическое “ЧП” на Камчатке заставило вспомнить о феномене “красных приливов”, которое, как считают некоторые ученые, было описано еще в Библии. Напомним, “красным приливом” называют вредоносное цветение водорослей, которые выделяют смертельно опасный токсин и часто окрашивают воду в красный цвет.

Фараон - ты не прав!

"Первое описание «красного прилива» встречается в Ветхом завете: «И вся вода в реке обратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и нельзя было пить воду из водоемов». Мы имеем дело с явлением планетарного масштаба", - считает Татьяна Орлова, заведующая лабораторией морской микробиоты Национального научного центра морской биологии во Владивостоке.

Ветхозаветное чудо, о котором идет речь, это первое из 10 бедствий, которые обрушились на египтян за отказ фараона отпустить евреев под предводительством Моисея в землю обетованную (краткое содержание истории изложено в шлягере Луи Армстронга “Let my people go!”). Эти бедствия известны под устойчивым словосочетанием “10 египетских казней” (список напастей см. КСТАТИ). Сегодня эта история воспринимается, скорее, как аллегория или иллюстрация тезиса о том, что происходит с теми, кто противится воле Бога. Тем более, что историки за неимением доказательств вообще сомневаются: являлся ли сам Исход евреев из Египта реальным событием? Однако Джон Марр, известный американский врач-эпидемиолог, возглавлявший в свое время Бюро инфекционных болезней Нью-Йорка, попытался найти научное объяснение бедствиям, которые обрушились на Египет. Марр выдвинул так называемую “теорию домино”, которая логически обосновывает очередность 10 египетских казней и объясняет, что почти каждое новое бедствие естественным образом вытекало из предыдущего сугубо экологического ЧП.

Библейские герои: насекомые, бактерии и плесень

Игнорируя риск оскорбить чьи-то чувства, Марр (янки - что с него взять?!) утверждал, что главные герои этой библейской истории - водоросли, бактерии, насекомые, вирусы и плесень.

Первое наказание египтян - превращение воды в “кровь” - в результате чего египтяне не могли утолить жажду, Марр относит к природным явлениям, которые достаточно хорошо изучено. Это уже знакомые нам по Камчатке “красные приливы”. “Красные приливы” могут происходить не только в морской, но и в речной воде. Например, в воде того же Нила, который для египтян являлся главным кормильцем и поильцем. При неконтролируемом массовом размножении некоторые виды водорослей выделяют в воду токсичный яд и поглощают кислород - это в свою очередь вызывает массовый мор рыбы. Далее по щучьему велению создаются условия для размножения лягушек - ведь головастикам теперь ничего не угрожает, их естественные враги - рыбы - мертвы. Со временем недостаток кислорода в воде выгнал разросшуюся армию лягушек на сушу. Были бы на месте египтян французы, это событие отпечаталось бы в народной памяти, как светлый праздник, когда еда сама идет к столу. По аналогии с классическим анекдотом: корейцы не понимают, в чем проблема семейства Баскервилей? Но брезгливые египтяне, не отличавшиеся широтой кулинарных взглядов, восприняли демарш земноводных как наказание.

Такой демографический взрыв нам не нужен

Третий и четвертый этап казней можно смело объединить (или как это сейчас модно - оптимизировать), поскольку нашествие мошек-кровопийц а затем оводов и слепней объясняется двумя общими причинами. Во-первых, гниющие останки рыб и лягушек это отличный инкубатор, чтобы неблагонадежные насекомые отложили личинки в питательную среду и устроили демографический взрыв. А во-вторых, с уходом в мир иной лягушек (они с аппетитом питаются летающим гнусом) экосистема лишилась возможности естественным образом регулировать численность бедовых насекомых.

Пятое бедствие - мор скота, это следствие подрывной работы все тех же мелких летающих тварей. Джон Марр выдел две болезни крупного и мелкого рогатого скота, переносчиками которых являются мошки семейства Culicoides или мокрецы (именно их рассматривают в качестве виновников третьего наказания). Это африканская чума лошадей и блютанг (буквальный перевод - болезнь синего языка). Поскольку предыдущие пять напастей не произвели на фараона должного впечатления, в ход была пущена “тяжелая артиллерия”. В ходе шестого бедствия тела египтян покрылись язвами и нарывами. По мнению эпидемиолога Марра это ничто иное, как признаки сапа - опасного инфекционного заболевания, которое может распространяться при прямом контакте с мухами, либо при употреблении в пищу зараженного личинками мяса.

Страшные потери в битве за урожай

Внимание, загадка! Почему при этом ни сап у людей, ни мор у скота не коснулись евреев и их домашних животных? Американский эпидемиолог считает, что этот феномен легко объяснить и без спорного тезиса о богоизбранности еврейского народа. Дело в том, что Гесем - поселение, где компактно проживали соотечественники Моисея, расположено в 100 километрах от египетской столицы Мемфис. А мокрецы не приспособлены для преодоления больших расстояний, это и спасло жителей Гесема от язв и мора.

До сих пор эффект домино логично соединял египетские казни нитями единой причинно-следственной связи. Но последующие седьмое, восьмое и девятое наказание оказались по мнению Марра вне зоны ответственности его любимых микроорганизмов. Пыльная буря с градом, закрывшая солнце на несколько дней, нашествие саранчи - тут нет ничего сверхъестественного.

А вот по поводу 10 пункта (смерть первенцев) у медика есть интересное объяснение. После того, как египтяне лишились рыбы и скота - главных источников белка, они после трех дней тотальной тьмы кинулись спасать единственное, что у них осталось: побитые градом и бурей сельскохозяйственные посевы. В амбары потащили вымокшее и успевшее полежать в грязи зерно.

- Учитывая, что параллельно происходил массовый мор рыбы, скота, рост популяции переносчиков болезнетворных инфекций, то нетрудно предположить, что зерно было загрязнено фекалиями насекомых, плесенью, бактериальными и грибковыми микроорганизмами, - поясняет Джон Марр. - Вполне вероятно, что смерть первенцев могло вызвать зерно зараженное микотоксинами. Это природный загрязнитель бобовых и злаковых культур, этот яд производят микроскопические плесневелые грибы. Мы знаем современные случаи массовой гибели детей. В 90-е годы восемь детей в Кливленде умерли в результате отравления микотоксином, который вырабатывала черная ядовитая плесень Stachybotrys atra. Она образовалась в верхних слоях зерна, хранившегося в заплесневелом подвале.

По версии ученого, смертельное отравление могли получить те, кого послали в амбар за зерном (яд может распространяться воздушно-капельным путем). Либо те, кто первым питался пищей приготовленной из зараженного зерна. По египетской традиции первую порцию (причем в двойном размере) получали старшие дети.

А как же божий промысел?

С теоретической точки зрения такая цепочка совпадений не исключена. Но все же маловероятно, чтобы довольно редкие природные явления так легко сложились в единый пазл, причем именно в то время, когда это было необходимо Моисею. Если, конечно, не рассматривать такой фактор, как божий промысел. Но в этом случае события уже не нуждаются в научном объяснении.

КСТАТИ

Очередность 10 египетских казней

1. Наказание кровью.

2. Нашествие жаб.

3. Нашествие кровососущих насекомых.

4. Наказание оводами и слепнями.

5. Мор скота.

6. Язвы и нарывы у египтян.

7. Гром, молнии и огненный смерч и град.

8. Нашествие саранчи.

9. Необычная темнота (тьма египетская).

10. Смерть первенцев.