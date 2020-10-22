Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 22 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Осколок минометного заряда возле позиций бойцов НКР в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

СООБЩЕНИЯ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА

Минобороны Азербайджана сообщает о еще одном сбитом беспилотнике Армении.

"Сбит беспилотный объект на пути Садаракского и Шарурского районов", - сообщает военное ведомство.

На его сайте появилось видео кадры поверженного беспилотника и захваченной военной техники.

"С территории Армении был произведен пуск баллистических ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса по территории Азербайджана. Вооруженные силы Армении ведут огонь из реактивной артиллерии по нашим позициям в Физулинском районе, - сообщает Баку.

Поступают сводки об обострении вооруженного конфликта в Агдере- Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан -Губадлинском направлениях.

ИЗ НАГОРНОГО КАРАБАХА

"Заявление азербайджанской стороны о якобы осуществленных Арменией пусках баллистических ракет в направлении Габалы и Кюрдамира является полнейшей бессмыслицей и циничной ложью. Ни одна ракета не была выпущена с территории Республики Армения в направлении Азербайджана", - заявила в ответ на сообщения из Баку официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Ситуация на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан в течение ночи оставалась относительно стабильной, но напряженной. В некоторых районах продолжались артиллерийские дуэли. На данный момент локализованные бои идут на всех участках линии фронта", - пишет сайт Минобороны Армении

"Каждый раз возвращаюсь с фронта с обновленной бодростью. Боевой дух и настроение наших мальчиков только внушают большую уверенность в победе. Тесное сотрудничество профессиональных военнослужащих, призывников и ополченцев, а также умение действовать бок о бок проявляются каждый день новыми подвигами на поле боя, - пишет на своей странице в сети президент непризнанной Республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян.

Солдат армии Азербайджана у разбитой в ходе боев армянской техники в городе Барда. Фото: REUTERS

НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил японской газете Nikkei, что Владимир Путин не приглашал его в Москву для встречи с премьером Армении Николом Пашиняном для выработки решений по вопросу Нагорного Карабаха. При этом он не исключил самой возможности встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве. Отметил, что такая встреча "возможна", но дал понять, что не ведет переговоры с "так называемым правительством Нагорного Карабаха".

"Да, это возможно. Такие встречи происходили и раньше. Все зависит от повестки", – заявил Алиев иностранным журналистам.

Но очевидно, что эта встреча произойдет уже после визита министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтон. Она назначена на пятницу и будет не простой. Алиев настроен категорически. Он заявляет, что "все оккупированные территории должны быть возвращены". Но не против ввода на территории Нагорного Карабаха международных наблюдателей.

"Считаю, что три страны, являющиеся сопредседателями Минской группы, от своего имени, конечно, внесут предложения о составе, количестве этих наблюдателей, когда и куда они будут направлены. Сейчас идет активная фаза боевых действий. Где будут размещены эти наблюдатели или миротворцы? Их жизнь может быть под угрозой. Каков будет их мандат? Кто даст им мандат?" - задается вопросами в своем интервью Алиев.

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