"Барселона" проведет поединок против "Реала". Фото: REUTERS

Год от года весь мир ждет матчей "Барселоны" и мадридского "Реала". И если в прошлом сезоне каталонцев опередили только на финише Ла Лиги, то сейчас к очной битве против "Барсы" команда Зидана подходит в ранге аутсайдера. "Реал" проиграл матч чемпионата Испании, уступил донецкому "Шахтеру" в розыгрыше Лиги Чемпионов. Тогда как "Барселона" после поражения от "Хетафе" 0:1 прошлась катком по "Ференцварошу", одержав победу со счетом 5:1.

Именно "Барсу" видят фаворитом поединка букмекеры. Коэффициенты - в пользу каталонского клуба. И если судить по этим сведениям, то "Барселона" одержит победу над "Реалом", но - в сложном напряженном поединке. В Испании сейчас - старт сезона и пока что команды набирают ход. Но битва "Реала" и "Барсы" будет интересной. И скорее всего, в этой встрече забьют оба клуба. Исполнителей хватает в составе и тех и тех.

Это "Эль Класико" будет особенным в череде других подобных матчей. На эту игру не пустят зрителей. Все-таки коронавирус никуда не отступал.

Прогноз на матч Барселона - Реал Мадрид 24 октября 2020: победа "Барселоны", либо же ничья.