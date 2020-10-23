Ивлеева раскрыла главный секрет, благодаря которому она похудела на 10 кило

Настя за время карантина похудела на 10 кило. Фото: Инстаграм. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Настя Ивлеева за время карантина сбросила почти 10 килограммов. Недавно телеведущая отдыхала на Мальдивах, и ее снимки в купальнике заставили позеленеть от зависти многих подписчиц. Ивлеевой часто задают вопрос: как ей удалось получить фигуру мечты? И вот теперь этот секрет раскрыт: отвечая на вопросы в Телеграмме, телеведущая поделилась главным рецептом своей стройности.

По словам Насти, она похудела на карантине, когда заболела коронавирусом. Поначалу она ела все, что хотела. Но потом ей пришлось пересмотреть свой режим питания, потому что она вела малоподвижный образ жизни, и начала стремительно поправляться. В очередной раз встав на весы, Ивлеева ужаснулась и решила действовать незамедлительно.

- Я не сидела ни на какой жесткой диете. Поначалу я ела все, что хотела. Но что мне помогло: я не ела за 4 часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в 6-7 вечера у меня был рот на замке. Максимум только воду пила, даже не пила чаи, лимонады и газировки — чистая вода. И бывало, что получалось за пять часов до сна не есть, - рассказала Настя.

Такой подход оказался очень эффективным: лишние килограммы начали таять сами собой.

- Грубо говоря, ночью происходило это полезное голодание. Пока мы спим, у нас обмен веществ работает и сжигает наши калории. Но только если спим хорошо: сон очень важен! Если вы спите 4 часа или меньше, то, скорее всего, с вашим организмом ничего не произойдет кроме того, что вас зальет водой. Если вы спите хотя бы по семь часов, то все будет чики-пуки. Плюс я не пила вообще алкоголь. И это важно, потому что от алкоголя вы набираете вес, - предупредила звезда «Орла и решки».

Телеведущая не считает свой рецепт универсальным и подходящим для всех без исключения. Но говорит, что в ее случае он сработал, и вряд ли кому-то навредит.

Настя рассказала и о том, что мотивировало ее каждый день продолжать и дальше придерживаться такого режима питания:

- Я взвешивалась всегда, как только просыпалась на голодный желудок. Когда я начала замечать, что вес уходит, меня это смотивировало еще больше, и потом уже я стала более разборчива в продуктах. Когда ты видишь, что цифры на весах уменьшаются, хочется еще большего и быстрого результата, и отказываться от каких-то продуктов становилось легче. Ощущение легкости не хотелось терять, - говорит Ивлеева.

Телеведущая, конечно, признает, что теперь ее грудь выглядит не так соблазнительно, как раньше. Но зато у Насти обозначилась талия и крутые бедра, и ее фигура стала напоминать песочные часы. При этом она уверяет, что с новыми формами она чувствует себя гораздо комфортнее.

- Открою секрет — когда ты жирная — сиськи тоже жирные. Когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными. С момента как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг. Вроде все логично, вопрос закрыт, - рассказывала ранее Ивлеева подписчикам. - Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить. Я знаю много девчонок, которые тоже парятся, что несколько полноваты. Все на личном опыте, не более того.

В одном из постов блогерша рассказала, что она ела для того, чтобы похудеть. В ее рацион входили в основном овощи и рыба.

- Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем - худеем, - сообщила Ивлеева.