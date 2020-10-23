Умер летчик-генерал, «пробивший» монумент подо Ржевом

Именно он, летчик-генерал Рапота, стал инициатором создания монумента Солдату подо Ржевом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...В годы Великой Отечественной он совершил более 350 боевых вылетов (в том числе 200 - подо Ржевом).

- В 1942-м я делал там по 4 - 5 вылетов за ночь, - рассказывал минувшим летом «Комсомолке» Алексей Никифорович.

Он уходил из-под огня вражеской зенитной артиллерии, дважды - после выполнения задания - совершал вынужденную посадку.

Именно он, летчик-генерал Рапота, стал инициатором создания монумента Солдату подо Ржевом.

Вот как рассказывал об этом сам Алексей Никифорович:

- После войны все и говорили, и писали, что Победу завоевал советский солдат. Кого больше погибло? Солдат. А где у нас памятник солдату? В Германии, в Трептов-парке? В Болгарии, в Пловдиве - «Алеша». В Вене на площади стоит тоже памятник Советскому солдату. А где у нас - равный по масштабу? Нет такого памятника... Я писал, звонил, что такой монумент нужен.

Алексей Никифорович обращался к президенту Борису Ельцину, а в основном - к мэру Москвы Юрию Лужкову.

Ветерану отвечали: мол, идите на Поклонную гору, при входе в музей вы увидите образ советского солдата.

- А потом, когда мой сын Григорий стал госсекретарем Союза России и Белоруссии (генерал-лейтенант Григорий Рапота в прошлом - замглавы Службы внешней разведки. - А. Г.), у него появилась связь с Министерством культуры, Министерством обороны, губернатором Тверской области... И Григорий с сочувствием и пониманием отнесся к моей просьбе. И начали вести на эту тему разговор, - делился с «КП» Алексей Никифорович. - У меня было желание соорудить памятник в Москве, но не получалось. Пришли к выводу, что надо во Ржеве. Я с этим согласился. Потому что другого места, где столько погибло наших солдат, не было! Было 17 проектов памятника... Мне показывали. Выбрали этот вариант.

Монумент подо Ржевом Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вам понравился этот вариант? - спросил я генерала.

- Конечно, - ответил он. - Этот солдат - вроде как в вечности парит.

...«Комсомольская правда» выражает искреннее соболезнование госсекретарю Союза России и Белоруссии Григорию Алексеевичу Рапоте в связи со смертью его отца...