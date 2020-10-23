Появились доказательства существования реального Джеймса Бонда

18 декабря 1964 года агент по имени Джеймс Бонд прибыл в Варшаву Фото: кадр из фильма.

Поляки потрясены тем, что, оказывается, Джеймс Бонд, которого не только они долго время считали плодом воображения писателя Яна Флеминга, работал в их стране под прикрытием военного атташе британского посольства.

Рассекречены документы, в которых черным по белому написано, что «18 декабря 1964 года агент по имени Джеймс Бонд прибыл в Варшаву». Материалы дела предполагаемого британского разведчика хранились под грифом секретности в польском Институте национальной памяти.

В то время Польша находилась за железным занавесом Советского Союза и была коммунистической страной. Британец Джеймс Бонд официально работал в должности архивариуса военного атташе посольства Великобритании в Варшаве. Долгое время на мужчину никто не обращал внимания. Он привлек внимание польских офицеров контрразведки лишь когда попытался проникнуть на военную базу у советской границы.

Но есть и другое мнение: Британия использовала человека с другим именем, и оформила ему документы так, чтобы запутать польскую разведку. А на самом деле мужчину, работавшего архивариусом, звали Джимом.

Вдова Бонда, 88-летняя Джанетт Бонд вспоминает, что никогда не знала, какова миссия мужа в Польше. Ей просто сказали присоединиться к нему в Варшаве для более достоверной истории прикрытия. Никаких других деталей она не сообщает.

Ян Флеминг начал писать шпионские романы о Джеймсе Бонде в 1950-х годах. Первый фильм «Доктор Нет» вышел в 1962 году, тогда роль агента 007 исполнил Шон Коннери. На сегодняшний день бондиану составляют 26 фильмов с семью актерами в главной роли.