Зинедин Зидан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Послекоронавирусный мир вечером 24 октября заполучит очередную спортивную "жемчужину". В Барселоне будет сыграно очередное Класико. К каталонцам приедет в гости мадридский "Реал". Команда Зидана проиграла два матча подряд, "Барселона" же - на позитиве после победы 5:1 в Лиге Чемпионов. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Барселона - Реал Мадрид 24 октября 2020.

Статистика личных встреч Барселона - Реал Мадрид в чемпионатах Испании имеет невероятно богатую историю. Команды играли между собой 180 раз. 73 победы у "Реала", 72 - у "Барселоны". 35 встреч завершились вничью. Последняя очная встреча прошла 1 марта 2020 года и тогда "Реал" победил каталонцев со счетом 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона - Реал Мадрид 24 октября 2020 говорят о том, что поединок предстоит тяжелым для обеих команд. Но "Барселона" в итоге одержит победу. Так что прогноз на встречу - тяжелая победа каталонцев с разницей в один гол, либо же - ничья. Мадридский "Реал" после двух поражений подряд не видят фаворитом очередного "Класико".

Стартовые составы на игру Барселона - Реал Мадрид 24 октября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Барселона - Реал Мадрид начнется в 17:00 по московскому времени 24 октября.

Прямую видеотрансляцию матча Барселона - Реал Мадрид можно будет посмотреть 24 октября 2020, начиная с 17:00 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. В пять часов вечера - стартовый свисток очередной встречи двух клубов.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.