Президент Казахстана обсудил вопросы модернизации страны

Фото: www.akorda.kz

Сентябрьское послание президента Казахстана начинает планомерно и системно исполнятся. В Казахстане появится Социальный кодекс, в котором будут определены базовые принципы отношений между гражданином и государством, их взаимные обязательства и нижняя планка социальных гарантий - от дошкольного образования до пенсионного обеспечения. Об этом 21 октября заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, проводя первое заседание Высшего cовета по реформам.

Впервые о создании этого органа Токаев сообщил в послании президента 1 сентября. Глава государства отметил, что длительный нефтяной суперцикл в глобальном масштабе завершён, и это требует быть готовыми к принципиально новой конъюнктуре мирового рынка и созданию диверсифицированной, технологичной экономики. При этом экономическое развитие должно быть подчинено задаче повышения благосостояния народа. «Усиливающийся общественный запрос на справедливое разделение выгод от роста национального дохода, на эффективные социальные лифты обязательно должен найти положительный ответ», - сказал Токаев.

Таким ответом станет переход к новым формам управления, суть которых в дальнейшей цифровизации, более высоким требованиям к работе госаппарата, развитии «слышащего государства» и максимальном вовлечении граждан в управление страной. Катализировать эти процессы должен Высший совет по реформам.

Кстати, тогда же, 1 сентября, Касым-Жомарт Токаев объяснил мотивы разработки Социального кодекса. «Нашему обществу предстоит изменить восприятие трудовых ценностей, научить молодое поколение ценить труд, не делить его на престижный и непрестижный. К сожалению, молодые люди хотят разбогатеть моментально, отсюда их повальное увлечение лотереями, ставками в букмекерских агентствах. В обиходе популярными стали неуместные анекдоты о гастарбайтерах, уничижительное отношение к их труду», - констатировал президент, добавив, что именно в период пандемии коронавируса общество убедилось в непреходящем значении труда, в частности, труда медиков.

В чем функции и каковы основные направления работы Высшего совета?

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«Проектное управление реформами»

Выступая перед членами нового государственного органа, президент сказал, что граждане страны ожидают новаторских подходов и прорывных решений по многим направлениям, в выработке которых Совет должен сыграть ключевую роль. Высший совет по реформам должен работать над повышением конкурентоспособности национальной экономики и обеспечивать рост благосостояния населения.

«Задача Совета – задавать новые ориентиры в управлении национальной экономикой, общественном развитии, институциональных реформах. И, конечно же, контролировать ход текущей работы, – сказал Касым-Жомарт Токаев. - Нам предстоит выстроить более гибкую архитектуру программных документов, определяющих цели и этапы развития государства в каждой сфере. Система будет увязана с бюджетным планированием и утвердит прямую ответственность руководителей госорганов за выполнение поставленных задач. Важно обеспечить выполнение решений Высшего совета, реализацию национальных проектов, внедрение принципов проектного управления реформами».

Подчеркнув, что деятельность Совета должна в корне отличаться от работы других консультативно-совещательных органов, президент призвал открыто говорить о существующих проблемах. В задачи нового государственного органа, помимо прочих, выходит разработка реформы, направленной на обеспечение достоверности фактологических данных и их качественной интерпретации. Предстоит использовать инструментарий обработки больших данных в целях корректного моделирования экономических, демографических и иных процессов.

Касым-Жомарт Токаев также сказал о том, что в рамках концепции «слышащего государства» Высший совет должен рассматривать и анализировать независимые суждения и предложения со стороны неправительственных организаций и граждан.

Президент Казахстана акцентировал внимание на Стратегическом плане развития страны до 2025 года, который должен стать основой действий на среднесрочную перспективу. К настоящему моменту кабинет министров разработал черновую версию Стратегического плана, её итоговый вариант после обсуждений представит премьер-министр на следующем заседании Высшего совета. В документе будет сформулирована новая повестка развития.

Председателем Высшего совета по реформам является глава государства. В число членов нового органа входят премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, представители экспертного сообщества Казахстана и зарубежных стран. Заместителем председателя Высшего cовета по реформам назначен Сума Чакрабарти - внештатный советник президента Токаева по вопросам экономического развития, экс-президент Европейского банка реконструкции и развития, британский экономист, кавалер Рыцарского креста, почётный доктор наук университетов Сассекса и Восточной Англии.

Фото: www.akorda.kz

«Застой недопустим»

По предложению президента Казахстана в рамках Высшего совета будет сформировано 6 рабочих групп по каждому из ключевых направлений реформ, куда, помимо членов совета, войдут должностные лица, представители общественных организаций, эксперты.

Первой группе под руководством Сумы Чакрабарти займётся разработкой макроэкономической политики. Группе предстоит работать с денежно-кредитной и фискальной сферами, налоговой системой, обеспечивать устойчивость финансового сектора. Вторая группа во главе с руководителем администрации президента Ерланом Кошановым будет отвечать за реформы судебной и правоохранительной систем. В задачи третьей группы входит разработка окончательной версии Социального кодекса, о котором говорилось выше, и воплощение его в реальность. Четвертая группа отвечает за диверсификацию экономики.

Касым-Жомарт Токаев убеждён, что этот путь является для Казахстана безальтернативным, хотя к настоящему моменту реально работающих механизмов диверсификации всё ещё недостаточно, многие полагают, что «пока выгоднее добывать сырье, заниматься перепродажами, сидеть на игле госзаказов».

Пятой группе поручены вопросы бизнес-регулирования, этим займутся представители правительства и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Наконец, шестой группе под руководством заместителя руководителя администрации президента Тимура Сулейменова поручено внедрение современного государственного управления и создание системы эффективных государственных услуг.

«Перед нами стоит задача придания госаппарату нового качества. Он должен обладать большей гибкостью и полномочиями при принятии решений, брать на себя ответственность с целью достижения искомых результатов. Здесь многое зависит от внедрения современных цифровых технологий. В этом вопросе застой недопустим», – сказал, обращаясь к коллегам, Касым-Жомарт Токаев.

Завершая выступление на первом заседании Высшего совета по реформам, президент Казахстана заявил: «Следующий год – год 30-летия Независимости нашего государства. Эту памятную дату мы должны встретить не праздничными мероприятиями, а конкретными делами. 30-й год нашей Независимости следует отметить ударным, продуктивным трудом. Речь, прежде всего, идёт об эффективных реформах, направленных на обеспечение благополучия наших граждан».

Логика масштабной перестройки

Если заседание Высшего совета по реформам 21 октября стало первым собранием нового органа, то состоявшееся на следующий день заседание Национального совета общественного доверия (НСОД) стало уже четвертым по счёту. В нём также принял участие глава страны.

НСОД является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан. Основной целью деятельности Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий и гражданского общества. Совет был создан в 2019 году, его председателем, как и в случае с Высшим советом по реформам, является президент страны. Состав НСОД формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий и гражданского общества. В совет автоматически входит руководитель администрации президента, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребёнка и уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Открывая заседания НСОД в online-формате, Касым-Жомарт Токаев сказал: «Логика масштабной перестройки системы государственного планирования продиктовала и решение о переходе к лаконичным и понятным всем людям национальным проектам, которые ориентированы на конкретные результаты. Граждане должны увидеть и ощутить на себе конкретные результаты государственной политики не в какой-то далёкой перспективе, а уже в ближайшее время».

Выступая на заседании Национального совета общественного доверия, президент Республики Казахстан затронул широкий круг вопросов, имеющих общественное измерение. Среди них - совершенствование выборных процессов и политической системы в целом. «Данная реформа – стратегическая по своей сути, поскольку направлена на дальнейшее развитие Казахстана как демократического и цивилизованного государства. Модернизация Казахстана нацелена на обеспечение интересов нашей молодёжи, которой предстоит укреплять потенциал страны в сложнейших реалиях XXI века. Поэтому процесс политической модернизации будет иметь продолжение», - заявил глава государства, для примера отметив, что, например, предстоящие выборы глав сельских округов станут первыми в истории Казахстана.

Фото: www.akorda.kz

Президент в частности затронул тему миграции. Токаев признает, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер и её нельзя трактовать как однозначно негативное явление. Он отметил, что миграционные процессы наблюдаются и внутри Казахстана - с юга на север страны. «Следует облегчить вопросы переселения. Государство должно создавать максимально выгодные условия для мигрантов», - сказал глава Казахстана.

По оценкам Касым-Жомарт Токаева 2020 год стал особым в истории всего человечества. Пандемия коронавируса обнажила многочисленные проблемы в международных отношениях, привела к пересмотру устоявшихся принципов экономического взаимодействия, заложила основу новых социальных тенденций, подтолкнула технологические инновации.

«Мы видим, как сам институт государства проходит испытания на прочность и эффективность, - сказал Токаев. - Заметную трансформацию претерпевают общественные практики и нормы, а также модели поведения людей».

В этих условиях любое государство исходит из своих долгосрочных национальных интересов, направленных на сохранение стабильности и социального благополучия. «Государство обязано учитывать законные требования своих граждан, будь то экономические требования или требования политического характера, - заявил Касым-Жомарт Токаев. - Другими словами, государство должно следовать своим социальным обязательствам перед гражданами»