Роспотребнадзор открывает Школу здорового питания

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В конце октября стартует просветительский онлайн-проект Роспотребнадзора «Школа здорового питания». Каждый, кто заботится о своем здоровье, интересуется правильным питанием, лучшим рационом для детей, старшего поколения и т. д., сможет посмотреть тематические лекции ведущих экспертов, созданные под редакцией ведомства и экспертов Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

- Не секрет, что от питания зависят наше самочувствие, настроение, активность и, конечно, здоровье, - напоминают в Роспотребнадзоре. - Чем грозит неправильный рацион? Как питаться в то или иное время года? Какие мифы о еде владеют нашим сознанием? А главное, как сделать свое питание по-настоящему здоровым и с чего начать? Ответы на все эти вопросы вы найдете в новом проекте «Школа здорового питания».

Научная база проекта создана ФИЦ питания и биотехнологии. Его специалисты поделятся ценными знаниями о сбалансированном рационе, специфике питания людей разных возрастов. А также сообщат последние научные данные о том, какие продукты считать полезными, а какие потенциально небезопасны для здоровья.

Присоединяйтесь, питайтесь правильно и — будьте здоровы!