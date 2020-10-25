Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру после победы над Джастином Гейджи. Он объявил, что после турнира UFC 254 не будет выходить в октагон. В этом он поклялся своей матери. Хабиб теперь на пресс-конференции расскажет о своих эмоциях от произошедшего.

Встречу Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи все ждали с большим нетерпением - потому что он почти год не выходил в октагон. В сентябре 2019 года россиянин победил Дастина Пуарье. И весной 2020 года поединок против Тони Фергюсона сорвался из-за пандемии коронавируса. И Джастин Гейджи, победив Фергюсона на UFC 249, получил право биться с Хабибом.

И вот, Хабиб, победив американца Джастина Гейджи, завершил свою карьеру, положив перчатки в центр октагона.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференцию после боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи на турнире UFC 254.