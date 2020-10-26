В Инстаграм зашел с утра, чтоб найти царя Петра

Во времена Петра Первого в России мужские умы волновали не только отечественные, но и импортные красавицы - например, шведка Бригитта, которую в «Тоболе» сыграла Агата Муцениеце. Фото: Первый канал

Первый канал предложит отправиться на несколько веков назад, во времена правления Петра Первого, в сибирскую столицу Тобольск - именно здесь разворачиваются события сериала «Тобол» (понедельник - четверг, 21.30). Снятая по одноименной дилогии Алексея Иванова картина знакома нам в качестве полнометражного фильма, однако сейчас есть возможность посмотреть его расширенную восьмисерийную версию. Напомним, Петра Первого сыграл здесь Дмитрий Дюжев, однако не он будет главным действующим лицом «Тобола» - основное внимание сценаристов сосредоточено на молодом офицере Иване Демарине (Илья Маланин), который по царскому указу едет в Тобольск. Не обойдется, конечно же, без большой любви и эффектных женщин - в качестве гениев чистой красоты зрителям явятся Маша Ремезова (Юлия Макарова) и Бригитта Цимс (Агата Муцениеце). Из героев, которые не вошли в киноверсию и появятся перед нами впервые, отметим бухарского купца, сыгранного звездой «Квартета И» Камилем Лариным.

Еще один экскурс в прошлое, пусть и не столь далекое, предлагает канал «Россия 1»: мелодрама «Зови меня мамой» (понедельник - четверг, 21.20) повествует, как обычно, о женщине с трудной судьбой, и трудности эти усиливаются благодаря тому, что родилась героиня в СССР. На дворе начало 30-х, и деревенской красавице Татьяне (Анна Старшенбаум) очень сложно жить так, как велит сердце, а не партия и правительство.

Проект Семена Слепакова «Окаянные дни» (ТНТ, понедельник - четверг, 22.00) прочно обосновался в нашей суровой действительности - этот многосерийный фильм вдохновлен недавним карантином. Авторы будут следить за тем, как самоизоляция повлияла на самых разных людей, сыгранных Федором Бондарчуком, Анной Михалковой, Павлом Деревянко и прочими звездами.

Ну а связать между собой день вчерашний и сегодняшний поможет сериал «Гости из прошлого» (СТС, понедельник - четверг, 19.00). Главный герой фильма, гениальный изобретатель профессор Матвей Пиотровский (Юрий Стоянов) создает в 1982 году машину времени, в результате использования которой одна часть его квартиры останется в эпохе застоя, а вторая переместится туда, где правят бал гаджеты и Инстаграм. Результатом такого странного соседства станет масса комичных ситуаций, которые вместе с Юрием Стояновым будут разыгрывать Михаил Трухин, Алексей Макаров, Анна Невская и другие популярные актеры.

Тобол в исторических фактах и кино.

«Комсомольская правда» представляет:

Уникальные архивные документы, красивые и редкие фотографии, яркие воспоминания актеров и съемочной группы - в сборнике «Тобол. В исторических фактах и кино».

Покупайте на shop.kp.ru или в нашем фирменном магазине по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.реклама 16+

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.