«Это - триумф подтяжки и липосакции»: как омолодились Дибров, Макеева и звезды «Дома-2»

Дибров прошел курс мезотерапии «стройное лицо» Фото: Личный архив

Снижение интенсивности рабочего графика позволило артистам еще тщательнее заняться своей внешностью. К тому же, современные процедуры и операции малотравматичны и не требуют, как раньше, долгой реабилитации. Звезды чаще отмалчиваются о невероятных преображениях, списывая их не генетику – мол, с годами в их роду все только молодеют. Но есть смельчаки, которые этой осенью честно рассказали о способах омоложения.

60-летний Дмитрий Дибров перестал красить волосы, сменил прическу и оправу. Похудел на строгой диете после инсульта. А после похудения побывал у косметолога. Дибров решил похвалить своего врача, поэтому признался: «Честно сказать, волновался, принимая решение о кардинальной перемене». Дмитрий отрицает, что его случай – «триумф подтяжек, филлеров и ретуши». «Вот свежее фото из студии – без единой ретуши (смотрите выше). По поводу косметологии – да, без профессионалов не обошлось. Было бы враньём отрицать этот факт», - оказалось, что Дибров доверил лицо модному у артистов косметологу. У него есть процедура «стройное лицо» - дренажная мезотерапия. Инъекции препаратов меняют лицо – избавляют от жировых скоплений, излишней жидкости, улучшают метаболизм тканей. Доктор воздействует на подкожно-жировую клетчатку, выводится межклеточная жидкость, лицо постепенно уменьшается в объеме. Курс от 3 до 5 процедур. Результат - у Диброва на лице: овал подтянулся, морщины и носогубные складки уменьшились, отеки ушли. В общем, получилась безоперационная подтяжка.

На этом фото ведущая 46-летняя Алла Довлатова и актриса 38-летняя Анастасия Макеева неслучайно вместе. Обе похвалились молодой кожей без отеков, морщин и птоза. Они заслужили такой овал – не жалеют сил и средств на уколы красоты. Довлатова хвалится: «Ботокс, я тебя люблю! Я сделала ботокс месяц назад и он, наконец, встал! И я теперь кайфую! Лоб без единой морщинки!

Алла Довлатова и Анастасия Макеева гордятся отсутствием морщин — это результат регулярных инъекций. Фото: Instagram.com

И Анастасия Макеева в отличии от многих коллег не лукавит, ссылаясь на чудо-питание и генетику – актриса не скрывает, что омолаживается с помощью уколов красоты. Омолаживающие «коктейли» могут быть различными, но эффект налицо – разглаженные морщинки и складки, подтянутый овал (помогают поставленные нити) и отличный цвет лица. Макеева не стесняется: «Мне часто говорят, что я выгляжу моложе своих лет, и парни очень молодые активно реагируют на меня. Вот удивительно: почему? Да потому что чудес не бывает. Поверьте, нет других способов выглядеть красиво, если только не ухаживать за собои ». Макеева хвалит один из препаратов для омолаживающих инъекций лица и рук: «Лифтинг, увлажнение и сияние кожи после нескольких процедур обеспечены на пять месяцев».

Анастасия Дашко увеличила грудь, сделал липосакцию и безоперационную подтяжку лица. Фото: Instagram.com

На этой недели в программе «Перезагрузка» сделали пластику участнице «золотого состава» «Дома-2» Анастасии Дашко. 36-летняя экс-звезда телепроекта после двух родов решилась на кардинальное преображение. Анастасии сделали две операции - липосакцию, подтяжку и увеличение груди. Врач-косметолог сделал женщине ультразвуковой лифтинг – безоперационная подтяжка лица. Правда, в отличии от Диброва, это преображении у телезрителей не вызвало восторгов. Есть мнение, что лицо Анастасии не сильно изменилось. А вот фигура действительно преобразилась. Стоило ли ради этого соглашаться на пластические операции? Если включить «Дом-2» сейчас, то можно узнать, что операция по увеличения груди — самая популярная среди звезд проекта.