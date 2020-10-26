Ирина Шейк выложила в Сеть свои обнаженные фото

Ирина Шейк - одна из самых красивых и высокооплачиваемых моделей планеты. Фото: Инстаграм.

Ирина Шейк – обладательница идеального тела, которое вызывает восхищение у миллионов поклонников по всему миру. Поэтому каждая новая фотосессия супермодели живо обсуждается ее фанатами. А уж если красавица позирует без одежды, бурных дискуссий не избежать. Одни ругают ее за «обнаженку», другие восторгаются ее точеными формами. Но равнодушных в любом случае нет.

В сторис Инстаграма Ирина поделилась кадрами черно-белой фотосессии, в которой она позировала совершенно обнаженной.

Ирина поделилась в сторис своими обнаженными снимками.

Автор снимков - всемирно известный фотограф Марио Сорренти. 24 октября знаменитому итальянцу исполнилось 49 лет, и Ирина таким образом решила поздравить маэстро с днем рождения. Фотографии были сделаны четыре года назад, когда Сорренти снял Шейк для итальянского издания журнала GQ. С тех пор Ирина практически не изменилась, хотя снялась в фотосессии еще до того, как стала мамой. Год спустя, в 31 год модель родила дочку Леа.

Ирине приходится много работать – ведь она одна воспитывает дочь. Манекенщица живет в центре Нью-Йорка вместе с мамой и с дочкой, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера. Со звездой фильма "Мальчишник в Вегасе" Шейк рассталась в прошлом году. Модель собрала чемоданы и съехала из лос-анджелесского особняка Купера. Поговаривают, что Брэдли был против переезда Ирины с дочкой из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Но потом смирился и отпустил подругу.

После расставания с Купером у Ирины так и не появился бойфренд. Правда, в последнее время Шейк все чаще видят с одним и тем же мужчиной - нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Говорят, манекенщица и 33-летний владелец модной галереи — не просто приятели: уж слишком часто они проводят время вдвоем. Впрочем, окружение модели уверяет, что Ирина и Вито просто дружат по-соседски.

Фотографии были сделаны четыре года назад, когда Сорренти снял Шейк для итальянского издания журнала GQ. Фото: Инстаграм.

- Вито любит флиртовать, а Ирина в его вкусе. Ей нравится внимание. Когда Лея находится у своего отца Брэдли Купера, у Ирины появляется свободное время, и ей нравится компания Вито. Они проводят вместе весь день и даже вечера, - рассказал американским таблоидам знакомый модели.

За Шнабелем давно закрепилась репутация одного из главных голливудских ловеласов. Вито прославился тем, что утешил многих знаменитых красоток после их громких разводов. Арт-дилер встречался с моделью Эль Макферсон, когда она рассталась с мужем-миллионером, и с актрисой Деми Мур, когда та вела бракоразводный процесс с Эштоном Катчером. Затем он три года встречался с супермоделью Хайди Клум — прекрасная немка тогда как раз развелась с певцом Силом.