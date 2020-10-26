Самый милый фан-сектор в истории футбола: в Голландии матч посмотрели 15 тысяч плюшевых мишек

Медведи заняли места зрителей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В чемпионате Голландии по футболу во время матча между "Херенвеном" и "Эмменом" прошла необычная и милая акция. В Нидерландах все еще под запретом из-за коронавируса массовые мероприятия, так что футбольные поединки приходится играть при пустых трибунах. Однако же, в поединке очередного тура устроили очень милую акцию - на 15 тысяч зрительских мест рассадили плюшевых медведей!

Милые игрушки следили за игрой крайне внимательно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игрушек даже показали во время трансляции через специальную камеру для поцелуев. Все это - совместная акция клуба и фонда по борьбе с детской онкологией.

Сделано для того, чтобы привлечь к проблемам детей, которые болеют раком.

Всех медведей одели в майки футбольного клуба "Херенвен". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всех медведей раскупили за 24 часа, и благодаряэтому удалось собрать 230 тысяч евро выручки. Все они пойдут на благотворительность. Ну а клуб "Херенвен", который организовал данную акцию, одержал победу со счетом 4:0. И идет на 4 месте в чемпионате Голландии по футболу.