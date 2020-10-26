«Водитель высадил мою 82-летнюю свекровь из автобуса»: актриса Янина Бугрова резко высказалась о ковидных мерах

Историю о несправедливом отношении к старшему поколению актриса Янина Бугрова рассказала на личной странице в Фейсбуке. Фото: Личный архив героя публикации

Историю о несправедливом отношении к старшему поколению актриса Янина Бугрова рассказала на личной странице в Фейсбуке. Она написала, что ее 82-летнюю свекровь выставили из автобуса в Ступино Московской области.

- Высадили потому, что водитель не имеет права возить 65+, социальные карты отключены, а оплатить проезд деньгами не дали, - написала Янина Бугрова.

Актриса акцентировала, что свекровь еле ходит. Передвигается с палочкой, в руках у нее было два литра молока, которые она еле несла. Высадили не пойми где. И женщина была вынуждена идти пешком «несколько десятков км».

- В войну будучи маленькой, трехлетней девочкой, она так ходила с матерью через поле, по тому, что у той был грудной ребенок на руках. А что происходит сегодня, где человечность? – выразила недовольство Янина Бугрова.

О рекомендациях правительства Москвы оставаться дома людям в возрасте старше 65 лет актриса знала, и о том, что есть ограничения проезда в общественном транспорте.

- Бабушка всю жизнь проживала в Ступино, и последние годы прописана в Москве. Она была здесь с нами, но попросила отвезти ее в Ступино, потому что старым людям тяжело менять место жительства и потому, что у нее сын похоронен там (прим.ред. - у Янины в соцсетях указано, что она вдова). Она живет то у меня, то уезжает в Ступино, - рассказала «КП» Янина Бугрова.

- Но почему же женщина оказалась на остановке и была вынуждена воспользоваться общественным транспортом? – спрашиваю.

- Это было в субботу, около 10.30. Племянница привезла ее на рынок в Ступино за церковными свечами. Но продавца, у которой она любила покупать, не было. Ей тоже за 65 лет. Поэтому свекровь Евгения Евгеньевна купили два пакета молока и решила вернуться домой на автобусе. Я в посте своем с пылу-жару немного приукрасила. Ни о каких там десятках километров речи не было, просто для нее это был большой маршрут, и она на палочке. Я не стояла с рулеткой, но она шла несколько остановок.

- В другой автобус она не попыталась сесть?

- Нет. Водитель ей грубо сказал: «Таким, как вы, нужно дома сидеть». А она законопослушная. Пошла пешком домой.

С такой ситуацией женщина за время пандемии столкнулась впервые, до этого продукты покупали родственники в Москве или она сама их приобретала в магазинах недалеко возле дома. А здесь получилось, что она оказалась далеко от дома, с социальной картой москвича, которая временно заблокирована (по указу мэра столицы).

Она написала, что ее 82-летнюю свекровь выставили из автобуса в Ступино Московской области. Фото: Личный архив героя публикации

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с указом мэра Москвы, для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания приостановлена возможность использования социальных карт москвича, в том числе и в транспорте на территории Московской области. Соцкарты жителей Московской области не заблокированы. Жителям Подмосковья старше 65 лет и имеющим хронические заболевания лишь рекомендовано реже пользоваться в общественным транспортом в часы «пик».

- Что касается конкретного случая, то о данном инциденте мы узнали из социальных сетей и связались с родственницей женщины для уточнения маршрута. После чего будет проведена проверка. Подчеркнем, что водитель не может отказать в проезде, если пассажир в маске или респираторе, даже если заблокирована соцкарта. В транспорте Мособласти проезд осуществляется только в маске. Пассажир имеет право оплатить проезд любым доступным способом - наличными, транспортной или банковской картой, - прокомментировали «КП» в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Кстати

Помощь волонтеров в Московской области

- У нас работает оперативный штаб #МыРядом движения «Волонтеры Подмосковья». Добровольцы оказывают адресную помощь жителям Московской области, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Можно обратиться за бытовой помощью, например, уборкой, доставкой продуктов, лекарств, а также психологической поддержкой. Волонтеры также проводят разъяснительную работу с жителями на общественном транспорте, - рассказали в пресс-службе губернатора Московской области.

Как обратиться за помощью к волонтерам?

- можно обратиться через портал штаб.волонтермо.рф. На главной странице сайта есть кнопка «Мне нужна помощь»,

- позвонить на горячую линию оперативного штаба 8 (800) 201-91-21. Она работает с 8.00 до 24.00.

А как в Москве

Людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями нужно соблюдать домашний режим с 28 сентября. Их просят без особой необходимости не посещать людные места (магазины, аптеки, театры), а также временно отказаться от личных контактов с родственниками.

- Бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет, которые обязаны оставаться дома, приостановлен до 28 октября. Решение принято, чтобы защитить здоровье пожилых москвичей, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как обратиться за помощью к волонтерам?

- горячая линия комплекса социального развития Москвы 8 (495) 870-45-09.

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