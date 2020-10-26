Екатерина Стриженова перестала прятать шрам во всю шею

52-летняя телеведущая поделилась в публикой сокровенным Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина Стриженова более 30 лет счастлива в браке с актером Александром Стриженовым. Глядя на эффектную артистку, сложно поверить, что она давно бабушка.

Екатерина и Александр Стриженовы в этом году отпраздновали 33-летие супружеской жизни. Их семью считают одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Влюбленные воспитали двух дочерей - Настю и Сашу. И теперь помогают старшей наследнице заботиться о внуке Петре.

По случаю памятной даты телеведущая разместила в блоге фотографию с мужем. В кадре 52-летняя артистка нежно обнимает супруга и держит огромный букет.

Поклонники принялись поздравлять звезд с годовщиной. Однако особо внимательные обнаружили странный шрам на шее звезды. Артистка перестала его прятать, явив публике. Фолловеры же теперь теряется в догадках, что это - результат операции по удалению щитовидной железы или просто неудачный фотошоп.

Меж тем стоит отметить, что Екатерина ведет постоянную борьбу с лишними килограммами. Она испробовала массу диет, но это ей не помогло. Стриженова с мужем периодически ложатся в спецклинику, где проходят детокс-программу. Екатерина даже в своей гримерке в Останкино тренажер установила и занимается в перерывах между съемками.

Не так давно знаменитость признавалась, что делает биоревитализацию. Инъекции препаратов увлажняют и питают кожу, стимулируют регенеративные процессы (повышение эластичности кожи, устранение и профилактика возрастных изменений кожи).

Напомним, Екатерина Стриженова начала свою телевизионную карьеру в 1997 году. Именно тогда актриса стала вести популярную программу "Доброе утро" на Первом канале. Она участвовала и в других телепроектах, таких как "Две звезды" и "Ледниковый период". Что касается большого экрана, Стриженову блистала в фильмах своего мужа. Екатерина снималась в комедиях "От 180 и выше", "Любовь-морковь" и "Дедушка моей мечты". По словам артистки, именно Александр является ее самым придирчивым критиком.