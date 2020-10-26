Пять причин не поддаваться панике во время второй волны COVID-19

Сегодня нет речи о растерянности медработников перед лицом новой болезни, есть работающие протоколы лечения новой коронавирусной инфекции Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость коронавирусом растет, люди растеряны и встревожены. А диванные аналитики в соцсетях гонят волну в духе: “Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!” Как перестать беспокоиться и начать жить? За ответом на этот третий извечный русский вопрос (который почему-то был сформулирован американцем Карнеги) «Комсомолка» обратилась к руководителю экспертного совета Экспертного института социальных исследований, политологу Глебу Кузнецову.

1. Опора на здравый смысл, а не на “британских ученых”

- В сложные времена (да и в не сложные тоже) опираться надо на здравый смысл, научные знания и жизненный опыт – собственный и человечества. И меньше верить паническим сообщениям СМИ, - говорит Глеб Кузнецов. – Мы все видим, что медийная повестка дня сейчас очень тревожная. То сообщается, что британские ученые выяснили что-то одно про коронавирус, а потом, что австралийские ученые узнали нечто другое, дальше мы читаем, что патологоанатом сообщил третье. Это свидетельство уже не вирусной пандемии, а пандемии информационной. Если опираться только на сообщения в медиа, действительно может возникнуть ощущение, что мы не просто все умрем, а уже умерли.

Заболеваемость коронавирусом растет, люди растеряны и встревожены Фото: Иван МАКЕЕВ

2. Врачи уже знают, что делать

Наш эксперт призывает быть рассудительными и здраво посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в контексте того, что изменилось, по сравнению с весной.

- Нам важно уяснить, что врачи уже многое знают про эту болезнь, про COVID-19. Сегодня нет речи о растерянности медработников перед лицом новой болезни, есть работающие протоколы лечения новой коронавирусной инфекции. Подтверждение тому - в мире и в России снижается летальность. Люди стали умирать от ковида значительно меньше. Это особенно видно на примере европейских стран, которые сильно пострадали от незнакомой болезни весной. Это Италия, Испания. В этих странах летальность была на уровне 10%, а сейчас – менее 1%. Это очень существенное изменение. За счет чего оно произошло? Придумали эффективную схему ведения больных. Больше не тащат в стационар всех, у кого «позитивный» тест. Есть понимание, что те больные, которые не демонстрируют проблемы с дыханием, должны находиться дома. На сегодняшний момент уже зарегистрированы препараты прямого действия против коронавируса. Российские врачи много про него знают и умеют его лечить. Разработаны схемы лечения на дому. Я бы сказал, что сейчас основная проблема не в том, что не хватает научного понимания или опыта врачей. А скорее в административно-технических вещах - обеспечения доступа населения к лекарственным средствам и лечению, расшивки «узких мест» в тестировании и оказании медпомощи. Это самая главная хорошая новость. Поэтому нужно соблюдать несложные правила социального дистанцирования и гигиены. Защищать себя с помощью медицинских масок, ну и про витамины не забывать. Любите вы чай с облепихой, чем не помощь для вас в прохладное время года? И главное не бояться.

3. Прекратите спасать человечество!

Но ведь страх, это неподконтрольная человеку эмоция. Как тут быть? При всем желании вы никак не сможете влиять на течение пандемии. Может быть пора шагнуть с небес в реальную жизнь? Здесь-то все зависит от вас!

- Перестаньте спасать человечество, возвращайтесь в свой привычный мир. В свою семью, в свою жизнь и занимайтесь ее обустройством и организацией, - поясняет Глеб Кузнецов.

Споры «за маски» - «против масок», «смертельная болезнь» - «не смертельная болезнь», - в это втягиваться не стоит Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Диванные споры - последнее дело…

Споры «за маски» - «против масок», «смертельная болезнь» - «не смертельная болезнь», - в это втягиваться не стоит. Одно дело, когда проблему обсуждают врачи и ученые, которые дискутируют в своей научной среде на своем особом языке о том, что такое COVID-19 и какие осложнения он дает. Но когда спорят неспециалисты, это абсолютно контрпродуктивно. Думаю, нам всем стоит оставить бесконечное пережевывание одного и того же, хотя бы потому что, нужно отучиться много лет в медицинском институте, прежде чем объяснять людям, что такое антитела или коагулограмма. Но когда граждане, нетвердо помнящие школьный курс биологии начинают выступать с “броневика” – начинается та самая инфодемия. И как только вы выныриваете из этого бесконечного потока бессмысленных обсуждений, вам тут же становится легче жить.

5. Учимся фильтровать чужой “базар”

Говорят, что любой кризис – это точка роста. Но чему нас может научить теперешняя ситуация?

- Думаю, кризис – это время для развития тех навыков, которые у вас уже есть, возможность для роста в тех областях, в которых вы уже работаете. Не стоит пытаться объять необъятное и участвовать во всеобщей информационной сумятице. Вот опять наткнулся на новость такого рода: «Профессор математики предупредил власти Каталонии о том, что эпидемия будет только усиливаться». Мне в таком случае хочется сказать, чтобы каждый занимался своим делом и профессор математики – занялся бы математикой. В этом основная проблема сейчас: в мир биологии и медицины пришли люди, главная миссия которых состоит в том, чтобы предупредить, что все движется к краху. Я бы сказал так, нам всем сейчас нужно носить маски не только в транспорте и общественных местах, но и придумать для себя «маски» для фильтрации информационного потока, которые позволяют нам себя оберегать и соблюдать информационную гигиену.

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