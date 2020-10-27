Новая «Пятёрочка #налету»: ваш телефон – ваш кассир

«Пятёрочка #налету» расположена в Москве на бульваре Веласкеса, 2 и ориентирована на новое поколение потребителей, приоритетом которых являются быстрые бесконтактные покупки в магазине шаговой доступности.

ЭТО ТОЧНО #НАЛЕТУ

Новый магазин расположен в новом, быстрорастущем микрорайоне в ТиНАО. Бульвар Веласкеса – довольно широкий, на нем даже в рабочий день много гуляющих жителей - . Рядом – магазинчики, кафешки. Они тоже не пустуют.

Рассказать журналистам о новой «Пятёрочке #налету» приехали Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» и исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка» региона «Москва и Московская область» Эмиль Багиров. Сергей Гончаров входит в магазин с помощью мобильного приложения «Пятёрочка #налету» – иначе в помещение не попасть. Его нужно скачать в App Store или Google Play (бесплатно) и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. Рядом с входной дверью – небольшой монитор, на котором система формирует динамический QR-код. Только отсканировав его с помощью приложения, покупатель сможет войти.

Магазин оформлен в молодежном стиле – многие указатели напоминают кнопки в современных смартфонах. На торговой площади около 80 кв. м уместилось все, что может понадобиться здесь и сейчас: сендвичи и снеки, свежая продукция, корм для животных, бытовая химия, предметы гигиены (зубная паста, душ-гель и шампуни), есть также аппарат для свежевыжатого сока и кофе… Ассортимент формируется с учетом нового формата потребления в современном мегаполисе – доступ к свежим и качественным продуктам, товарам на каждый день с помощью передовых цифровых решений и максимально близко к дому. В торговом зале один кассир – ваш собственный смартфон. Сканируете им штрих-код нужных продуктов, они сразу же отправляются в реальную и виртуальную корзины. Еще пара кликов на смартфоне для подтверждения оплаты – и можно уходить. Весь процесс длился не больше 2 минут! Можно даже сказать: он пролетел почти молниеносно.

КОМУ ПОРТРЕТ НА ПЕНКЕ КАПУЧИНО?

Всего здесь около 900 наименований различной продукции, включая категорию «фреш» и свежий кофе. У последнего здесь особая фишка. Специальный аппарат (в Москве такие пока нечасто встретишь) может нарисовать на молочной пенке любой рисунок и даже портрет – чем не подарок для любимой или любимого?! Цены же на кофе ничуть не выше среднегородских - американо и двойной эспрессо – 49,99 рублей, большой капучино и латте – 79,99 руб.

А вот спиртного в этом магазине нет и не будет.

Новая «Пятёрочка #налету» будет работать с 7.00 и до полуночи, и такой график наверняка выручит многих.

«Сегодня мы запускаем пилот полностью автоматизированного магазина «Пятёрочка #налету», в котором объединены наши самые передовые инновационные решения и разработки, - сказал журналистам Сергей Гончаров. - Некоторые из них уже получили широкое масштабирование – кассы самообслуживания, электронные ценники, система самостоятельной оплаты покупок экспресс-скан. Мы тщательно протестировали все технологии, и теперь рады предложить нашим гостям попробовать новый формат покупок в полностью «цифровом» магазине. «Пятёрочка #налету» особенно понравится миллениалам и представителям поколения Z, которые привыкли к формату онлайн, потребляют много контента через сеть, предпочитают новые технологии во всем и привыкли все делать быстро. Уверен, что такой новый покупательский опыт привлечет и жителей района, которые смогут зайти сюда просто и «по-соседски», купить все самое необходимое, с соблюдением всех мер безопасности и без лишних контактов. Несколько подобных объектов мы планируем запустить в тестовом режиме и в других районах столицы».

«НАШИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНО ДЕШЕВЛЕ АМЕРИКАНСКИХ»

Кстати, в магазине используется собственная технология Х5 экспресс-скан с возможностью оплаты в приложении «Пятёрочка #налету» с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. Об этом рассказал Эмиль Багиров. Но при желании покупатель может воспользоваться кассой самообслуживания. Естественно, сохранились и полюбившиеся гостям торговой сети «Пятёрочка» привилегии - за покупки начисляются баллы программы лояльности «Выручай-карта».

Магазин работает по принципу «умного дома». Благодаря архитектуре IoT (интернет вещей) действует система специальных датчиков. Они в автоматизированном режиме контролируют вход, выход, нахождение на объекте, регулируют температурный режим, вентиляцию, освещение, определяют задымление и обеспечивают физическую безопасность. А электронные ценники магазина позволяют дистанционно загружать информацию о стоимости продуктов.

Всё пространство магазина находится под мониторингом 32 видеокамер. С помощью нейросети осуществляется контроль товаров, купленных или только снятых с полки. Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно. Контролируется число товаров, купленных или только снятых с полки. Также система позволяет фиксировать количество товаров, которые взял или положил обратно покупатель. Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно, результаты сопоставляются с корзиной в мобильном приложении и кассой самообслуживания.

Большинство, кстати, технологических решений в магазине – собственные разработки Х5.

Один из самых известных зарубежных аналогов – магазины Amazon Go в США. Там открыто несколько таких точек, где посетители могут сделать покупки без помощи кассира или кассы самообслуживания, используя приложение.

«Мы изучали опыт зарубежных коллег и помещали их магазин, - рассказывает Сергей Гончаров. – Он побольше, и там работают несколько человек. У нас, напомню, будет лишь один сотрудник. В Amazon Go применяются несколько другие технологии. Мы здесь используем собственные разработки, которые уже успешно прошли тестирование».

ЗАБОТА: БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

В эпоху пандемии журналистов очень интересовал вопрос безопасности. Естественно, для покупателей соблюдаются все необходимые и принятые нормы. На объекте проводится регулярная обработка поверхностей и дезинфекция. Допуск в помещение осуществляется только в маске, а при входе гость может обработать руки санитайзером. Сергей Гончаров подчеркнул, что в первые недели работы магазина покупателям будет помогать специальный ассистент, который будет выдавать средства индивидуальной защиты и отвечать на все интересующие вопросы о новом формате покупок.

Не забывает торговая сеть и об экологии. “Ключевым фокусом нашей компании является забота о сообществе, - подчеркнул Сергей Гончаров. - Вот в этом магазине плафоны и покупательские корзины сделаны из переработанного пластика. В ближайшее время здесь появятся также многоразовые сумки».

ВЫХОД ЕСТЬ!

Конечно, эта торговая точка оборудована круглосуточной системой видеонаблюдения, в приложении доступны специальный чат поддержки и горячая линия.

А мы попробуем выйти из магазина. Это можно сделать не только после оплаты товаров. Если вы не совершили покупки, то для выхода достаточно просто закрыть приложение. Дальше подносите руку к бесконтактному датчику у выхода, на нем зажигается зеленый огонек, и дверь открывается.

Сейчас такие проекты пытаются запустить многие ритейлеры. Вопрос – кто сделает это лучше. «Решение по открытию новых подобных магазинов будет принято после результатов пилота и на основе обратной связи, - подводит итог Сергей Гончаров. - Многое будет зависеть от результатов работы этого магазина. Наши ожидания оптимистичны. Но я открою небольшой секрет: один из следующих магазинов мы планируем открыть в Краснодаре. Это – перспективный быстрорастущий город-миллионник, в котором много молодежи. До конца года планируем открыть еще 2 таких магазина. И не обязательно в Москве. мы рассматриваем любой крупный город».