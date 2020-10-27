Свыше 1000 мешков мусора вывезено с берегов Терека и других рек региона

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

В восьми районах Северной Осетии-Алании волонтеры экологической акции «Вода России» одновременно вышли на уборку берегов рек 26 октября. Десант был огромен — 8 тысяч человек. Их усилиями собрано более тысячи мешков мусора, оставленного туристами и местными жителями. Только в одном Владикавказе, столице республики, собрано и вывезено на полигоны около 400 мешков мусора. Очищен берег Терека. В команде экодобровольцев были врио министра природных ресурсов и экологии республики Маирбек Моураов, представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова, а также актриса, телеведущая, блогер и постоянный амбассадор проекта «Вода России» Юлия Михалкова.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Всего приведено в порядок 52 км берегов рек, и только на Тереке в районе Владикавказа - 8 км береговой линии. Такие «генеральные уборки» давно стали традицией. Сама акция стартовала в 2014 году и за шесть лет успела объединить более 5 млн. человек. Рекордным признают 2019 год, когда очистили более 24 тысяч километров берегов, работами занимались 900 тысяч добровольцев.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

«Что касается Республики Северной Осетии-Алании, она заняла в 2019 году второе почетное место среди всех регионов-участников акции. В уборках в течение 2019 года в регионе участвовала 81 тысяча человек, при этом было очищено от мусора 1131 км береговой линии. Конечно, в условиях пандемии масштабы уборок могут быть сокращены, и мы не загадывали, сколько сможем очистить берегов в этом году. Но надеемся, что подойдем к таким же впечатляющим цифрам, какими порадовал 2019 год», — сказала представитель «Центра развития ВХК» Минприроды России Светлана Тайшманова.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Врио министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии-Алании Маирбек Моураов также отметил масштаб мероприятия и отблагодарил Минприроды России и «Центр развития ВХК» за создание такого масштабного и успешного экологического проекта, как «Вода России».

Отметим, что республика Северная Осетия-Алания — активный частник Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», которая проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».