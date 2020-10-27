Глава Приамурья Василий Орлов передал 5 мобильных диагностических комплексов в отдаленные районы региона

Губернатор Василий Орлов передал медикам новые мобильные диагностические центры на базе автомобилей КАМАЗ. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Пять новых мобильных диагностических комплексов вскоре отправятся в самые отдаленные районы Приамурья. Медицинские центры на базе автомобилей КАМАЗ оснащены всем необходимым современным оборудованием и будут обслуживать села и деревни с населением менее 100 человек. Губернатор Амурской области Василий Орлов передал врачам спецавтомобили и отметил, что новая техника поможет медикам в профилактике серьезных заболеваний.

- У нас в регионе реализуется национальный проект «Здравоохранение». В рамках этого проекта одна из задач – оказание медицинской помощи в труднодоступных и малочисленных населённых пунктах, - подчеркнул Василий Орлов. – Каждый из мобильных диагностических комплексов стоит 17 миллионов рублей. Они предназначены для пяти муниципальных образований: Селемджинского, Тындинского, Зейского, Магдагачинского и Архаринского - самых удалённых районов с большими расстояниями, с плохими дорогами. В ближайшее время они поступят в районы и начнут курсировать по области. Это даст нам возможность проводить профилактические медицинские осмотры населения, ставить диагнозы на ранних стадиях и, соответственно, принимать решения о дальнейшем маршруте лечения.

Каждый из диагностических комплексов оснащен аппаратом ультразвуковой диагностики, лабораторным оборудованием, кабинетом для акушерско-гинекологический помощи. В мобильном медицинском центре есть набор для работы офтальмолога и отоларинголога. Пациенты смогут на месте сдать анализы: в машинах имеются компактные анализаторы, которые позволяют проводить биохимическое исследование, клинический анализ крови и экспресс анализ мочи. Вместе с автомобилем в любой населенный пункт может выехать бригада врачей и провести полноценное диагностическое обследование: поставить диагноз, назначить новое лечение или откорректировать уже назначенное ранее. Каждый мобильный комплекс способен заменить стационарный фельдшерско-акушерский пункт, и жителям отдаленных сел не придется ездить за медицинской помощью в районный центр.

- Такое оборудование мы получаем впервые. Для нас это особенно актуально, потому что расстояния между населёнными пунктами большое, не каждый сможет приехать в больницу, а так мы сможем «привезти» диагностику на место, - рассказала главный врач Магдагачинской больницы Татьяна Рыжова. - Здесь есть и УЗИ, и рабочее место окулиста, лаборатория, кабинет гинеколога – всё очень комфортно. У нас 11 населённых пунктов, протяжённость нашего района 250 км, самый отдалённый ФАП от районного центра у нас находится на расстоянии 180 км. У нас есть приграничные сёла без доступа к сотовой связи, поэтому приезд такого оборудования к ним на место будет событием.

Машины закуплены в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Всего в Амурскую область в октябре и ноябре этого года прибудут 16 спецавтомобилей медицинской помощи: 5 передвижных ФАПов, 5 диагностических кабинетов, 3 мобильных флюорографа -маммографа и 3 мобильные стоматологии. На их покупку регион потратил 254,3 млн. рублей, из которых 140,3 млн. - средства областного бюджета, 114 млн. - федерального. Чуть позже в регион поступят еще три передвижные флюоро-маммографические станции стоимостью 21,8 млн. рублей каждая.