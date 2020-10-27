Помочь по-соседски: как трансформируется волонтерское движение?

Эксперты говорят о трансформации сложившегося весной института волонтерства. Многим активистам уже недостаточно просто помочь с продуктами пожилому человеку на самоизоляции или подвезти многодетную маму с детьми до ближайшей поликлиники. Им нужно больше – они хотят и могут менять мир вокруг себя в лучшую сторону в гораздо больших масштабах и помогать гораздо большему числу людей, попавших в сложные ситуации. На первый план выходит добрососедство – когда люди объединяются локально для оказания помощи другу другу в решении каких-то проблем или организации досуга. Именно по такому принципу работу своих волонтерских центров в регионах решили выстраивать в «Единой России».

Напомним, в разгар пандемии коронавируса партия развернула такие центры во всех 85 регионах России. Первый из них – в Калуге, в середине марта. Всего за это время волонтеры раздали десятки миллионов комплектов средств индивидуальной защиты медикам и жителям регионов, сотни тысяч продуктовых наборов – врачам. Передали больницам и поликлиникам более 200 новых автомобилей для посещения пациентов на дому. 10 реанимобилей направили в регионы, где наиболее остро нуждались в помощи.

Совместно с АСИ и Минпросвещения партия провела всероссийскую акцию «Помоги учиться дома», в ходе которой обеспечила школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также педагогов, ушедших на удаленку, компьютерами и планшетами. Для оказания помощи по инициативе Дмитрия Медведева члены партии собрали более полумиллиарда рублей членских взносов и пожертвований. Кроме того, «Единая Россия» значительно сократила расходы на выборы и прочие затраты, чтобы направить средства на помощь людям.

«Важно не растранжирить то, что удалось сделать за последнее время, сохранить людей. Они не начитались программ партии и решили сделать политическую карьеру, а реально пришли помогать. Это самый высший политический капитал, который можно было накопить за период пандемии», — отмечал ранее председатель партии Дмитрий Медведев.

Работа волонтерских центров «Единой России» не останавливалась все это время. Люди привыкли к тому, что в сложной ситуации могут обратиться к добровольцам. К примеру, в Москве так и действует акция «Волонтерское такси». В Оренбурге и Великом Новгороде активисты заботятся о ветеранах и пожилых жителях. В Твери и Кемерове – помогают приютам для бездомных животных. В Хакасии и Хабаровске – организуют экологические акции по высадке деревьев и уборке мусора на берегах водоемов. А с началом нового учебного года во многих регионах помимо прочего волонтеры помогают в проверке качества школьного питания.

«С начала пандемии коронавируса волонтерские центры открылись в каждом регионе. Количество обработанных обращений и запросов говорит о многом. И мы понимаем, что за каждым из них стоит конкретный человек, конкретная история. Есть пандемия, нет пандемии — люди всегда нуждаются в помощи. Поэтому работа волонтерских центров «Единой России» не прекратится и будет строиться по принципам добрососедства», — отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По данным ВЦИОМ, около 80% жителей многоквартирных домов доверяют своим соседям. Больше 60% — им помогали.

«У каждого добровольца есть телефонная книжка с контактами друзей, знакомых. Есть контакты пожилых людей, которые живут непосредственно рядом с ним. Люди готовы объединяться — им нужно только помочь. И мы считаем, что волонтерский корпус «Единой России» может решить эту задачу», — считает сопредседатель рабочей группы генсовета партии по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова.

По ее мнению, организаторам движения предстоит задуматься о создании платформы, где можно было бы регистрировать и обучать волонтеров. Это может привести к появлению «волонтеров широкого профиля», которые могли бы проводить экологические акции, помогать одиноким пенсионерам, в том числе в организации их досуга, инвалидам, участвовать в проектах благоустройства территорий, заботиться о животных. Или даже работать вместе со спасателями во время стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий.