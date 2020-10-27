28 лет назад Россия и Казахстан подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Фото: www.kazembassy.ru

Официально дипломатические отношения между Россией и Казахстаном были установлены 22 октября 1992 года. В честь этой исторической даты при посольстве республики в Москве действует Музей российско-казахстанских отношений, распахнувший двери в 2017 году, в канун 25-летия установления дипломатических связей. Экспозиции расположены в помещениях бывшей резиденции Нурсултана Назарбаева на Чистопрудном бульваре, где первый президент страны останавливался во время визитов в Москву в 1990-х годах.

Декларация о вечной дружбе

В списке базовых документов, регулирующих российско-казахстанские отношения, - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве (1998), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013).

Фото: www.kazembassy.ru

Между странами поддерживаются интенсивные политические контакты на всех уровнях. Достаточно сказать, что, например, в 2017 году лидеры России и Казахстана встречались 6 раз, а главы правительств – 7 раз. Годом позже президенты двух стран виделись 9 раз, главы кабинетов министров – 7 раз, министры иностранных дел – 2 раза. Регулярным телефонным разговорам президентов и премьеров России и Казахстана потерян счёт.

В минувшем году президентом Казахстана был избран экс-министр иностранных дел страны, выпускник Московского государственного института международных отношений Касым-Жомарт Токаев, которого сразу же поздравил Владимир Путин. Российский лидер также позвонил занявшему пост председателя Совета Безопасности Нурсултану Назарбаеву и выразил ему глубокую признательность за неоценимый личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции. Токаев стал одним из немногих иностранных лидеров, принявших участие в праздновании 75-летия Победы в Москве.

Сотрудничество наших стран идёт по всем направлениям. В 2010 году был создан Таможенный союз, объединивший Россию, Казахстан и Беларусь. 1 января 2012 года учреждено Единое экономическое пространство, придавшее дополнительный импульс интеграционным процессам на территории бывшего СССР. 29 мая 2014 года в Астане был торжественно подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), вступивший в силу в 2015 году.

Фото: www.kazembassy.ru

По словам помощника министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии ЕАЭС Фёдора Черницына, «патриархом» этой международной организации является первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, «он был тем, кто выступил с инициативой создания организации и предложил её название». В свою очередь пресс-секретарь объединяющей Россию, Казахстан, Армению, Беларусь, Киргизстан и Таджикистан Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов подчёркивает, что Назарбаев был одним из отцов-основателей ОДКБ и автором многих важных инициатив. «Например, создание Коллективных сил быстрого реагирования было предложено Казахстаном», - говорит пресс-секретарь ОДКБ.

За почти три десятилетия государственной независимости Казахстана между этой страной и Россией подписано более 300 договоров и соглашений. Интенсивные, динамичные и дружеские контакты осуществляют не только лидеры, главы кабинетов и представители министерств России и Казахстана. Между странами сложились и укрепляются горизонтальные связи на региональном уровне. В ноябре в городе Кокшетау состоится ежегодный XVII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, в его рамках планируется проведение трёх панельных сессий, заседания Российско-Казахстанского делового совета, II Молодёжного форума лидеров России и Казахстана. В частности, форум будет посвящён вопросам экологии.

В нынешнем году в Казахстане отмечается 175-летие со дня рождения поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева, чью роль в становлении казахской словесности и национально-культурной идентичности можно сравнить с ролью Пушкина в русской культуре. Одной из народных акций памяти мыслителя в виртуальном поле стал флэш-моб #Abai175, в рамках которого почитатели поэта из разных уголков страны и мира зачитывают на камеру его стихи и прозу на казахском и русском языках. К акции присоединился глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, прочитавший стихотворение поэта на казахском.

Фото: www.kazembassy.ru

Россия – крупнейший инвестор

И ещё несколько «штрихов к портрету» отношений России и Казахстана.

Россия является одновременно главным торговым партнёром Казахстана и крупнейшим инвестором в экономику страны. К концу прошлого года общая сумма российских капиталовложений в Казахстане составила 13 млрд долларов, при этом накопленные в Российской Федерации казахстанские капиталовложения достигли почти 4 млрд. В настоящий момент на территории республики действует около 7 тыс. совместных российско-казахстанских предприятий.

Выступая минувшим летом на заседании Межправительственного Совета государств ЕАЭС глава российского кабинета министров Михаил Мишустин заявил РИА Новости: «В первой половине 2020 года наш темп торгово-экономического сотрудничества объективно замедлился, это было связано с коронавирусной инфекцией, и с января по май его объём примерно на 7,5% уменьшился. Но я уверен, что мы восстановим к концу 2020 года уверенный рост, и в связи с этим считаю необходимым возобновить на регулярной основе консультации с казахстанскими партнерами по координации макроэкономической политики».

Премьер Казахстана Аскар Мамин также выразил уверенность в восстановлении объемов товарооборота в указанные сроки.

Что касается сотрудничества в других сферах, то в качестве примера можно привести недавнее соглашение заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина о реализации инвестиционного проекта между ПАО «Татанефть» и группой казахстанских компаний «Аллюр». Соглашение предусматривает строительство на территории Казахстана завода по выпуску шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей. Завод будет ежегодно выпускать 3 млн легковых и легкогрузовых шин (с перспективой увеличения производства до 3,5 млн), а также полмиллиона шин для грузового транспорта. Запуск предприятия запланирован на 2022 год, численность его сотрудников составит порядка 1000 человек.

Фото: www.kazembassy.ru

Другим примером сотрудничества двух стран может служить договор, подписанный Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Казахстан в России Ермеком Кошербаевым и министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, этот документ касается реализации совместного проекта по строительству и эксплуатации завода минеральных удобрений в Жамбылской области. «В проекте планируется использовать российское энергетическое, горнорудное оборудование. Конечная продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, а также на экспорт - в Китай, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока», - заявил Мантуров.

Республика Казахстан станет одной из первых стран, которая приобретет российскую вакцину от коронавируса.

Молодёжь Казахстана является самым крупным контингентом иностранных студентов дневных отделений российских ВУЗов.

«За прошедшее время, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые связывают народы Казахстана и России, двусторонние отношения вышли на высокий уровень стратегического партнёрства и союзничества, - говорится на сайте посольства Республики Казахстан в России. - На современном этапе основой стратегического партнёрства служит Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года. Динамично развивается политический диалог и плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других областях. Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур является важнейшим элементом развития стратегического партнёрства между Нур-Султаном и Москвой, основанного на доверии и взаимопонимании».

Конструктивное взаимодействие в решении актуальных вопросов несомненно отвечает коренным интересам народов двух стран.

Выездные заседания парламентов

Отношения России и Республики Казахстан анализирует заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России Казбек Тайсаев:

«Отношения Казахстана и России активно развиваются, они находятся на высоком уровне, все возникающие проблемы мы решаем в рабочем порядке.

Сейчас Россотрудничество возглавляет бывший депутат Государственной Думы, грамотный руководитель Евгений Примаков, он уделяет много внимания проблемам, возникающим в рамках СНГ. На мой взгляд, для России сегодня важнее всего укрепление отношений с государствами-бывшими союзными республиками. Я не умаляю важности отношений с другими государствами, но задачей номер один является нормализация отношений внутри СНГ, а проблем здесь достаточно много.

Фото: www.kazembassy.ru

Мы работаем с нашими соотечественниками в Казахстане, обсуждали вопросы, связанные с поддержкой русского языка, русской культуры, русских школ в этой стране, вопросы преподавания на русском. Все эти и другие проблемы активно решаются, в том числе при поддержке первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и действующего президента Касыма-Жомарта Токаева. Казахстанские депутаты активно работают с нами, создана комиссия, в рамках которой наш комитет проводил выездные заседания вместе с парламентариями Казахстана.

Президент России поддержал идею увеличения квот для выходцев из стран СНГ в российских ВУЗах, в том числе для выходцев из Казахстана. Такие отношения поддерживать очень важно.

Мы также проводим встречи с проживающими в республике соотечественниками. По инициативе нашего комитета мы выступили с предложением проводить на площадке Государственной Думы встречи с фракциями парламентов стран СНГ, в том числе, конечно, Казахстана. На этих встречах также обсуждаются вопросы, и ещё ни разу не было случая чтобы мы не нашли решения».