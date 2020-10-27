Оценка зверствам нацистов на территории СССР - "геноцид"

Организатором массовых убийств был немецкий генерал Курт Херцог

Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовое истребление мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка. Расстрелы происходили там с 1942 по 1943 год. Такой вердикт суда прозвучал впервые в российском судопроизводстве.

На страшную находку в 2019 году наткнулись поисковики: среди 521 останков оказалось 113 женщин и 188 детей. Из них 50 останков принадлежали детям до пяти лет! Во взрослых стреляли, а малышам разбивали головы штыками и прикладами. Сотрудники ФСБ России подняли немецкие архивы, перевели и ужаснулись. На месте выехали криминалисты и следователи Следственного Комитета России, которые собрали неопровержимые доказательства зверств гитлеровцев, которые передали в Генеральную прокуратуру России.

"Для расстрела мирных жителей гитлеровцы создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек, руководителями которой стали офицеры-немцы и австрийцы. Организатором массовых убийств был немецкий генерал Курт Херцог, который был осужден в 1947 году советским трибуналом к 25 годам лагерей (умер в Воркуте в 1948 году). Другие исполнители расправ к ответственности не были привлечены", - сообщили в Генпрокуратуре.

"Прошу фактом, имеющим юридическое значение, признать преступления "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысячи граждан на Жестяной Горке военными преступлениями против человечества и геноцидом национальных и этнических групп советского народа для колонизации захваченных земель немцами", - заявил в заключительном слове начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков.

Последние лет 30 почитатели Бандеры и прочих пособников нацистов пытаются переписать историю. Мол, гитлеровцы воевали не с советским народом, а еврейской верхушкой СССР, а остальные народы были готовы если не помогать, то сразу сдаться, чтобы начать "пить баварское". То же писали в немецких листовках времен Великой Отечественной войны. Это древняя тактика "разделяй и властвуй", которую часто применял на практике Юлий Цезарь, сталкивая между собой германские племена, всегда работала. Но дала сбой в Советской России.

На Нюрнбергском процессе гитлеровцам было трудно опровергнуть геноцид евреев. Документы однозначно свидетельствовали о нем. Уничтожение советского народа доказать было сложнее, так как при допросах фашисты все списывали на войну. На самом деле, свои зверства карательные подразделения германской армии так старательно маскировали, что многие захоронения удалось найти только в последние годы. И то, только благодаря современному оборудованию.

В годы войны с советских карт исчезли тысячи деревень. О том, как это происходило, хорошо знают поисковики, которым последние годы стали доступны глубинные металлоискатели. Они стали все чаще натыкаться на массовые захоронения гражданских лиц. Так, в 2015 году на месте деревни Воскресенки Рузского района Подмосковья нашли захоронение в котором нашли более 1000 останков стариков, женщин и детей. Поисковики обнаружили даже свидетелей, которые рассказали, что среди погибших были жители местных деревень и беженцы, которые отходили из Беларуси в Москву. Немцы их раздели, а потом расстреляли, чтобы.... забрать теплую одежду. Ее с места массовой расправы вывозили на фронт в грузовиках.

Но почему зверствам фашистов не была дана такая оценка еще прошлом веке? Об этом "Комсомолке" рассказал кандидат исторических наук старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик.

- Процессы над оккупантами и их пособниками историкам хорошо известны. Их было около 13-ти, и все они прошли до 70-х годов прошлого века. Во время этих процессов рассматривались отдельно взятые преступления. Они не возводились в ранг целенаправленного истребления гитлеровцами мирного населения, которое на самом деле входило в их планы. Тогда СССР было частью современной Европы, и никто даже не пытался пересмотреть роль советского народа в Победе, а потому и признание геноцида не считалось чем-то важным. В последствии это привело к тому, что стало сложнее судить нацистских преступников, и даже осуждать возрождение нацизма в отдельно взятых странах. Не секрет, что многие гитлеровцы, их подельники из Украинской повстанческой армии (УПА) выехали жить в Канаду, где многие до сих здравствуют. Именно Канада всегда выступала и выступает в ООН против любых резолюций, которые осуждают проявление нацизма и препятствует выдаче военных преступников. Именно поэтому важно признать всех участников и пособников подобных зверств виновными в геноциде. Это позволит не только противостоять попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной войны, но и упростит преследование нацизма и механизмы выдачи этих преступников в международном правовом поле.